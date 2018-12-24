«Не отдал Молдову «дракулам» из Евросоюза»: Филипп Киркоров назвал Игоря Додона «Политиком года»

Филипп Киркоров в эфире российского телевидения высоко оценил деятельность Игоря Додона на посту главы государства.

На шоу «Центральное телевидение» на телеканале НТВ Киркорову предложили выбрать между четырьмя политиками. В их число вошли президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Молдовы Игорь Додон.

Номинация Игоря Додона называлась «За то, что не отдал Молдову «дракулам» из Евросоюза». Филипп Киркоров сразу присудил награду главе Молдовы и вспомнил плодотворную работу с молдавской группе DoReDos на конкурсе Евровидение-2018, сообщает aif.md.

- Началось всё с нашей дружбы с Игорем Николаевичем, с победы DoReDos на «Новой волне», и так случилось, что завязались очень хорошие отношения не только у меня, но и у Игоря Николаевича с Владимиром Владимировичем. Я счастлив, что моя творческая карьера началась именно с Молдовы, - признался Филипп Киркоров.

Во время эфира Игорь Додон поблагодарил Филиппа Киркорова в прямом включении из Кишинева за высокую оценку его деятельности. Отдельно он выразил слова благодарности за помощь Молдове на «Евровидении».

Игорь Додон не упустил случая поздравить всех россиян с наступающим Новым годом. Он пожелал всем обязательно выпить молдавского шампанского в новогоднюю ночь и посетить Молдову.

- Знайте, что в Молдове очень хотят дружить с братским народом Молдовы, - отметил президент.