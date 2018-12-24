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Происшествия
Полицейские скрутили жителя столицы, попытавшегося ограбить магазин на Ботанике в Кишиневе
24.12.2018

Житель столицы в возрасте 25-ти лет был задержан полицией сектора Ботаника на месте преступления.

Молодой человек проник в магазин, разбив стекло в двери, откуда забрал продукты питания, сигареты и несколько бутылок с алкоголем. Полицейские, патрулирующие район, услышали подозрительный шум и по прибытию увидели злоумышленника, который пытался покинуть место преступления вместе с украденными товарами.

На место происшествия прибыла оперативная группа, которой предстоит провести расследования и установить все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый был доставлен в инспекторат для допроса. На данный момент известно, что владельцу магазина был нанесен ущерб на сумму в 4728 леев. Видео было размещено на странице Инспектората полиции Кишинева в соцсети Facebook.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Согласно действующему законодательству, если вина подозреваемого будет наказана, ему грозит штраф до 67 500 леев или лишение свободы сроком до 4 лет.


 
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