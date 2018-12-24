Надо ли экс-президенту ПМР бояться, что его могут арестовать в России или в Молдове

Что на самом деле означает столь суровый приговор, который в конце прошлой недели вынесли Евгению Шевчуку.

Вот для кого пятница 21 декабря была по-настоящему «черной», так это для бывшего главы Приднестровья Евгения Шевчука: тамошний Верховный суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Приговорил заочно, так как в прошлом году Шевчук благоразумно сбежал сначала в Кишинев, а затем – в Россию. Казалось бы, плевать ему на столь суровый приговор со шпиля петропавловской крепости, но не все так просто.

Пока не было вынесено приговора, экс-президенту Приднестровью можно было на расслабоне отметать все обвинения и лелеять надежду на возвращение в политическую жизнь региона. Но теперь, когда вердикт вынесен, это станет сделать намного сложнее, если не сказать – невозможно. Уж больно обвинения тяжелые: напомним, что он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных с получением взятки, незаконным удержанием 30% зарплат и пенсий, контрабандой, уклонением от налогов, растратой государственного имущества и превышения полномочий. Даже если какой-то пункт из этого списка сфабрикован нынешними властями Приднестровья, вряд ли есть дым без огня – не настолько на левом берегу Днестра все еще запущено и отморожено, чтобы прокуроры от первой и последней буквы сочиняли преступления. Не исключено, что дела уже переданы тем, кто Шевчука «пригрел»: в виде, так сказать, информации к размышлению.

Что все это в итоге может означать? А следующее: всего за полгода в Приднестровье был «зачищен» оппозиционный фланг. Местный главный коммунист Олег Хоржан 4 года проведет за решеткой, Шевчуку припаяли 16 лет а те, кто еще недавно считал себя (по крайней мере, в социальных сетях) радикальными борцами с нынешним главой Приднестровья Вадимом Красносельским, попивали в минувшую субботу шампанское с главой местного МВД Русланом Мовой.

А теперь представьте 2021-й год, выборы президента Приднестровья. Ни Хоржан, ни Шевчук баллотироваться права иметь не будут, так как они официально – уголовники. Кто же составит конкуренцию Вадиму Красносельскому? Да тот же самый борец с преступностью Руслан Мова – по крайней мере, такая версия всплыла после вышеупомянутого офлайна с диванной оппозицией. Ну а, учитывая, что это довольно близкие друзья, несложно догадаться: уже сейчас власти Приднестровья могут праздновать победу-2021.

Что же касается будущего Шевчука, то тут все туманно. Все зависит от того, насколько будут поражены информацией в «делах» те, кто сегодня за него в России отвечает. Русские, конечно, своих не сдают, но как быть, если вторая сторона и по национальности, и по гражданству – тоже русская? И уж точно крайне опасно появляться Евгению Шевчуку в Кишиневе: может здорово попасть под раздачу – либо похищен, либо отдан в жертву во имя «приднестровского урегулирования» и взаимопонимания сторон.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ