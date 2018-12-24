В Кишиневе малыш отравился соком, купленным в магазине

Напиток попробовал и взрослые - им тоже стало плохо. В Кишиневе маленький ребенок отравился детским соком, сообщает noi.md.

Жительница молдавской столицы Мария купила для своего ребенка сок. После того, как малыш выпил его, ему стало плохо. Ребенок пожаловался маме на сильное жжение в груди и в желудке. Приехавшие медики констатировали у малыша сильное пищевое отравление. Для эксперимента сок попробовали и взрослые. Они об этом немедленно пожалели. После употребления сока у них появились сильные боли животе и началась непрекращающаяся рвота.

- Купили сок Rich Kids, по прибытию домой ребёнок выпил сок и буквально через минуту стал кричать что у него горит во рту и горло! Спустя пару минут стало жечь в груди и желудке! Ребёнок стал рвать пеной и кровью, стал чернеть. Вызвала 112, объяснив ситуацию, "скорая помощь" которая приехала через 45 минут констатировала пищевое отравление. Тем временем попробовал сок мой супруг и кумовья, у которых те же самые ощущения были и отрыжка около двух часов пеной! – написала в Facebook Мария. По словам женщины, она намерена отдать сок на экспертизу.

ПАВЕЛ МУНТЯН