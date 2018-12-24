В среду начинается регистрация кандидатов на парламентских выборах от 24 февраля

Регистрация кандидатов на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года начнётся в среду, 26 декабря, а последним днём, когда будут приниматься заявки от потенциальных конкурентов на выборах, станет 24 января 2019 года. В течение этого периода документы можно будет подать с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, за исключением 1 и 7 января 2019 года, передаёт IPN.

Родика Сырбу, возглавляющая Управление по информированию, связям с общественностью и СМИ в рамках Центральной избирательной комиссии, сообщила IPN, что ЦИК принимает документы для регистрации кандидатов по общенациональному округу. Таким образом, необходимо подать прошение о регистрации в письменном виде, приложив к нему такие документы, как: биографические данные кандидата; заявление кандидата о его согласии баллотироваться на выборах на пост депутата парламента, содержащее и заявление под личную ответственность об отсутствии у него правовых или судебных запретов баллотироваться. В число необходимых документов также входят декларация об имуществе и личных интересах кандидата за последние два года, предшествующих году проведения выборы, справка о неподкупности и др.

В случае одномандатных округов кандидат должен обратиться, согласно тому же графику приёма документов, в окружной избирательный совет того округа, где он желает баллотироваться. В совет следует подать заявление о выдаче подписных листов. Для регистрации в окружном избирательном совете кандидат по одномандатному округу должен представить подписные листы, содержащие подписи не менее 500 и не более 1000 сторонников с правом голоса, собранных в том одномандатном округе, где он намерен баллотироваться. Женщина-кандидат может быть зарегистрирована, если представит подписи не менее 250 и не более 500 лиц, обладающих правом голоса в том избирательном округе, где она желает баллотироваться. Одновременно с подписями в совет должен быть подан и пакет документов.

Родика Сырбу отметила, что избирательный орган осуществляет регистрацию или отказывает в регистрации выдвинутым кандидатам в течение семи дней со дня получения документов. При этом избирательная кампания для всех кандидатов, зарегистрированных для участия в гонке, как Центризбиркомом, на национальном уровне, так и окружными советами, в одномандатных округах, начнётся за 30 дней до дня выборов, то есть 25 января 2019 года.

В среду, 26 декабря, начнётся и регистрация в качестве участников республиканского консультативного референдума от 24 февраля 2019 года. Документы следует подавать в Центральную избирательную комиссию, по адресу: улица В. Александри, 119, каб. 202, до 24 января. В случае референдума, избирательный орган осуществляет регистрацию или отказывает в регистрации выдвинутым кандидатам в трёхдневный срок со дня приёма документов. Для каждого из кандидатов избирательная кампания начинается с момента его регистрации.