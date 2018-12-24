Игорь Додон: Искренне поблагодарил всех жителей автономии, где два года назад 99% избирателей поддержали мою кандидатуру на выборах Президента Молдовы

Президент Республики Молдова Игорь Додон сообщил, что вместе с башканом Гагаузии Ириной Влах посетили рождественские ярмарки в Комрате и Чадыр-Лунге, где собрались тысячи местных жителей.

Как сообщает ТРИБУНА, Игорь Додон заявил, что было особенно много детей, которых от всей души поздравил с началом каникул и наступающими зимними праздниками.

«Пожелал всем юным и взрослым жителям города здоровья и счастья в Новом году. Напомнил, что 2019 год объявлен в Молдове Годом семьи, поэтому подрастающему поколению будет уделяться еще больше внимания. Отметил также, что в уходящем году Благотворительный фонд Первой Леди Галины Додон “Din suflet” оказал значительную помощь десяткам тысяч семей в нашей стране.

Кроме того, в 2018/2019 учебном году 25 тысяч первоклассников Молдовы получили в подарок ранцы и школьные принадлежности. А перед Новым годом более 20 тысяч детей Молдовы получат подарки от Благотворительного фонда Первой Леди. Искренне поблагодарил всех жителей автономии, где два года назад 99% избирателей поддержали мою кандидатуру на выборах Президента Молдовы. У Молдовы есть будущее! », – уточнил Додон.