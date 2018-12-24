Молдова и Приднестровье – что разъединяет два берега Днестра?!

Вот и получается, что главным сепаратистом современной Молдовы являются представители власти – депутаты парламента и члены правительства. Именно эти люди делают все для того, чтобы два берега Днестра никогда не объединились в одно государство!

Завтра, когда католики всего мира будут отмечать Рождество, лидеры Молдовы и Приднестровья Игорь Додон и Вадим Красносельский проведут встречу в Бендерах, на которой обсудят реализацию достигнутых ранее договоренностей. Сегодня же на левом берегу Днестра вспоминают события 1995 года, когда на общенациональном референдуме была принята Конституция самопровозглашенной республики, за нее проголосовало 82% избирателей.

В преддверии очередной попытки Игоря Додона нормализовать отношения с Тирасполем и в день Конституции Приднестровья попробуем охарактеризовать ситуацию в регионе и ответить на во многом риторический вопрос: «что же разъединяет два берега Днестра?!»

Поколения приднестровцев и молдаван, выросшие за последние четверть века даже не задумываются над этой проблемой, молодежь региона уже давно свыклась с мыслей, что Тирасполь и Кишинев являются столицами двух независимых государств. Характерно, что сложившаяся ситуация стала нормой и для многих людей старшего поколения, которые за минувшие 25 лет смирились со стагнацией в переговорном процессе.

Однако так было не всегда: когда-то жители Тирасполя, Комрарата, Тараклии, Бельц и Кишинева жили в единой советской республике и не у кого не было и мыслей, что их дети и внуки будут жить в независимых странах в обстановке взаимной ненависти и вражды.

Кто-то может возразить, что и сегодня независимо от этнического происхождения и родного языка многие люди Молдовы и Приднестровья находят общий язык, а некоторые граждане непризнанной республики даже обладают молдавскими паспортами. Однако очевидно, что отношения между друзьями и родственниками, проживающими на разных берегах Днестра, уже давно не распространяются на государственный уровень и взаимоотношения власть имущих.

Для начала отметим, что как бы это странно не звучало, но именно молдавские политики являются инициаторами независимого существования Приднестровья. Ведь именно прорумынские националисты, один из лидеров которых Михай Гимпу даже исполнял обязанности президента Молдовы, зачастую выходят на площади с экстремистскими лозунгами: «Чемодан-вокзал-Россия», «Русских за Днестр», «Евреев в Днестр». Кстати, именно, вышеупомянутый экс-президент даже как-то выступал за отделение левобережья и Гагаузии с последующим вступлением страны в ЕС и НАТО в составе союзного с Румынией государства.

Не менее «доброжелательно» к приднестровцам относятся и министры, входящие (входившие) в состав действующего правительства. Так, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Шалару предлагал с помощью артиллерии раз и навсегда решить «приднестровскую проблему», что вызвало вполне ожидаемую реакцию в Тирасполе…

Немногим лучше и ответственная за переговорный процесс от Кишинева действующий вице-премьер Кристина Лесник. Официальный представитель правительства считает, что Кишиневу нужно заимствовать опыт реинтеграции территорий у Украины и Грузии… Не думаю, что стоит пояснять, к чему привела военная операция Тбилиси в 2008 году, а также рассказывать, что происходит сегодня на Украине.

Также нельзя забывать и об отношении к русскому языку, российским СМИ и стандартам образования, продвигаемым Кишиневом.

Таким образом, главным сепаратистом современной Молдовы являются представители власти – депутаты парламента и члены правительства. Именно эти люди делают все для того, чтобы два берега Днестра никогда не объединились в одно государство!

Многие ошибочно считают, что Приднестровье не видит себя в составе Молдовы из-за кучки прорумынских националистов, проводящих пару раз в году акции на центральных площадях Кишинева. На самом же объединение двух берегов Днестра невозможно, пока у власти находятся люди, которым выгодно существующее положение дел.

Вот и получается, что президент Игорь Додон может проводить великое множество встреч со своим коллегой из Тирасполя и обещать золотые горы приднестровцам, но пока политический курс Молдовы определяют такие люди как Кристина Лесник, Павел Филип и Влад Плахотнюк, пока главными врагами молдавского правительства являются России и русский язык, а движения за объединение с Румынией поддерживаются на государственном уровне,ни о каком объединении не может быть и речи…