Игорь Додон поздравил с Рождеством всех христиан, которые отмечают его 25 декабря

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил с Рождеством всех христиан, которые отмечают этот праздник 25 декабря.

Глава государства отметил, что многие наши сограждане привыкли отмечать Рождество Христово в этот день. В то же время он и его семья, как и большинство граждан, празднуют Рождество традиционно 7 января.

- Но вне зависимости от даты празднования пусть этот светлый день напомнит нам о христианском долге – быть добрее к ближнему, прийти на помощь нуждающемуся, сделать мир вокруг нас справедливее и чище. Христос родился во имя избавления нас от грехов, смирения и мира на Земле! Пусть наши поступки и помыслы как можно больше приблизят нас к святым идеалам, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.