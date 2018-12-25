Ион Чебан будет баллотироваться на парламентских выборах по спискам ПСРМ

Лидер фракции Партии социалистов в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебан сообщает, что будет баллотироваться на парламентских выборах 24 февраля по спискам партии. Социалист утверждает, что в следующий период будет сосредоточен на мероприятиях их предвыборной кампании, передает IPN.

„У нас не будет отпуска. Мы максимально сосредоточимся на предвыборной кампании. Буду помогать коллегам, сколько смогу для парламентских выборов 2019 года”, - заявил Ион Чебан в ходе пресс-конференции. По его словам, баллотирование в одномандатных округа требует больше времени и деятельность на местах и, соответственно, в таких условиях сложно подготовить предвыборную платформу, подготовиться к конференциям и многое другое. „95% времени буду сосредоточен на избирательной кампании, потому что в данный момент это самое важное”, - отметил Чебан.

Муниципальный советник коснулся и деятельности фракции в КМС, отметив, что фракция ПСРМ добилась конкретных результатов в результате разработанных социалистами проектов, или реализованных при их поддержке. Народный избранник рассказал о повышении заработной платы для многих категорий работников социальной сферы, включая надбавку к заработной плате, компенсацию транспортных расходов, финансовое обеспечение для питания работников. Также была отмечена поддержка малообеспеченным семьям или с низким уровнем доходов. В том, что касается инфраструктуры, Ион Чебан отметил установку в течение года во дворах жилых домов 110 новых детских площадок, 70 спортивных площадок, осуществленную впервые в рамках специальной социальной программы, и др.

„Что касается отчуждения муниципальных земель, хотелось бы отметить, что десятки наших попыток были заблокированы только в этом году. Мы настаивали и утвердили проведение земельных аукционов. Данные аукционы находятся в процессе. Я не включил в этот отчет многочисленные жалобы и вмешательства для развития инфраструктуры в образовании, здравоохранении, инфраструктуру парков и зеленых зон”, - заявил лидер фракции.

В том, что касается политической составляющей на местном уровне, Ион Чебан заявил, что важным достижением является то, что удалось „избавиться” от бывшего примара Дорина Киртоакэ, который, по его мнению, своими действиями в последние десять лет разрушил столицу. „Мы постоянно сообщали об актах коррупции, беззаконии, бюрократии, протекционизме, злоупотреблении властью и других негативных явлениях, присущих для управления Дорина Киртоакэ. И вот, наконец, в 2018 году нам удалось избавить всех от него и я абсолютно уверен, что, по крайней мере в примэрию он больше не вернется”, - сказал Ион Чебан.

Он коснулся и поведения избранного примара Кишинева Андрея Нэстасе. По его словам, „Нэстасе пообещал, что будет бороться за интересы горожан, но за все это время не сделал абсолютно ничего, даже юриста не нанял в партии или в офисе, которого он еще должен вернуть муниципию”. Что касается исполняющего обязанности примара Руслана Кодряну, Ион Чебан заявил, что ПСРМ не признает его, и это было сказано неоднократно.

„Сейчас мы находимся в судебном процессе касательно временного исполнения обязанностей примара. Хорошо хотя бы то, что г-н Кодряну не вмешивается в деятельность КМС, и совет регулярно отчитывается за то, как реализуются определенные решения. Таким образом, у нас есть возможность вносить свой вклад в решение проблем столицы”, - добавил Ион Чебан.