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Экономика
ЦИК установила предельный размер Избирательного фонда на парламентских выборах
25.12.2018

Предельный размер финансовых средств, которые могут быть перечислены на банковский счет „Предназначенный для группы/инициативных групп”, созданные политическими партиями, общественно-политическими организациями и избирательными блоками для поддержки кандидатов в 51 одномандатный округ, составляет 3 136 500 леев. Предельный размер финансовых средств, которые могут перечисляться на банковский счет „Предназначенный для инициативной группы”, созданной в поддержку независимого кандидата, устанавливается в размере 61 500 леев, передает IPN.

Центральная избирательная комиссия установила и потолок финансовых средств, которые могут перечисляться в Избирательный фонд конкурента на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года. В соответствии с положениями нормативных актов, лимит финансовых средств для каждого конкурента на выборах в национальном избирательном округе составляет 86 871 855,75 леев, а за каждого конкурента на выборах в избирательном одномандатном округе - 1 845 000 леев.

Предельный размер финансовых средств, которые могут быть перечислены на счет „Избирательного фонда” участников республиканского консультативного референдума от 24 февраля 2019 года был установлен в размере 43 450 053,38 леев.

Кроме того, было принято решение о размере беспроцентного кредита, предоставляемого конкурентам на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года. Для каждой политической партии, общественно-политической организации и избирательного блока в случае проведения парламентских выборов в одномандатном округе сумма кредита составляет 50 тыс. леев, а для кандидатов в депутаты парламента, выдвинутых от политических партий, общественно-политических организаций и избирательных блоков, а также для независимых кандидатов, в случае проведения парламентских выборов по одномандатным округам, сумма составляет 10 тыс. леев.


 
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