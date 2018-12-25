Жительница Кишинева в шоке от соседей, которые слишком громко визжат во время секса

Ей советуют повесить объявление в подъезде, что дети дома переживают за «тетю, которую так часто убивают».

О том, что в большинстве кишиневских домов фанерные стены горожане знают не понаслышке. Шарканье тапочками по полу, беготня детей, звук работающего телевизора, ругань, скрип кровати - в собственной квартире прекрасно слышно, чем занимаются даже соседи сверху. Создается такое впечатление, что ваша квартира вам вовсе и не принадлежит, потому что даже ночью из-за слишком бурной личной жизни соседей невозможно расслабиться и уснуть.

Доведенная до отчаяния такими любвеобильными соседями жительница Кишинева опубликовала в одной из групп в социальных сетях, крик о помощи. Девушка рассказала о том, что интимная жизнь ее соседей мешает ее собственной личной жизни.

"Всем доброй ночи! Кто знает, как найти управы на чересчур любвеобильных соседей? Я, конечно, все понимаю, но скрип кровати слышен настолько, будто все происходит в соседней комнате, а не в чужой квартире!", - написала девушка в соцсетях.

Тема ведь актуальная и естественно вызвала бурную реакцию у подписчиков группы. Кто-то порекомендовал девушке перестать завидовать и заниматься своей жизнью. Некоторые сравнили кишиневские дома с дешевыми мотелями, в которых абсолютно нет никакой звукоизоляции и порекомендовали просто смириться.

Один из подписчиков в комментариях к публикации рассказал возмущенной жительнице столицы, как приструнить любвеобильных соседей. По словам мужчины, у них летом возникла точно такая же проблема - соседка во время любовных игрищ кричала так, что слышал весь двор. Как-то при встрече с голосистой девушкой, которая будоражила весь двор, порекомендовали не переигрывать, после чего весь двор спал спокойно.

Нашлись и те, кому эта история не показалась чем-то из ряда вон выходящего. И, наоборот, отметили, что такие соседи могут улучшить и сексуальную жизнь пары. Ну, своим примером, так сказать.

Большинство же уверены, что решить проблему можно, если напрямую поговорить с соседкой. Объяснить, что из-за их бурной сексуальной жизни, не могут спасть дети и все порываются спасти "тетю, которую каждую ночь убивают". Или повесить на дверь подъезда объявление.

Такое пристальное внимание к публикации и весьма неоднозначные комментарии либо смутили возмущенную горожанку, либо оскорбили, а может девушка ждала конкретное руководство к действию, а не пошлые шутки. В любом случае через пару часов свой "крик о помощи" девушка их группы удалила.

ЛИДИЯ ТКАЧ