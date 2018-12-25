Если в Молдове рассекретить архивы КГБ, мы столько узнаем о «кристально честных» молдавских политиках!

Тогда рванет такая бомба, что осколками заденет очень и очень многих сегодняшних представителей так называемой «совести нации».

"Хороший» подарочек к Дню чекиста сделали в Латвии. 20 декабря Национальный архив страны опубликовал часть картотеки КГБ. В открытом доступе сейчас находятся 10612 карточек агентуры КГБ в Латвийской СССР. В картотеке обнаружены имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви. Иван Годманис, дважды премьер Латвии был, например, агентом КГБ, а у Митрополита Рижского и всея Латвии имелся агентурный псевдоним «Читатель». В, общем, развлекалово для граждан этой прибалтийской страны, которые ждут новых открытий. С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ...

В Молдове ведь тоже периодически возникают такие предложения — мол, пора и нам открыть засекреченные архивы КГБ, узнать, кто и как ударно работал на молдавский КГБ, кто был сексотом, какой у кого был агентурный псевдоним...Но это же ящик Пандоры! Откроем, а потом рады не будем! Вот узнаем, к примеру, что самый видный молдавский националист и либерал был агентом КГБ по агентурным псевдонимом, ну, скажем, «Француз»! И прочие нынешние политические кумиры, так страстно ненавидящие СССР и сегодняшнюю Россию, вполне могли «стучать» и находиться на постоянной связи с кураторами из «конторы»... Это же какое разочарование нас всех ждет! Вот говорит политик правильные слова, может, даже очень правильные вещи делает для страны, а в голове все равно сверлит подленькая мыслишка - «Сдается, что этот мил человек — стукачок...»

Необязательно даже стучать, можно стремительно переобуваться в воздухе в зависимости от стремительно меняющейся политической конъюнктуры. Вот есть такой видный молдавский писатель, депутат первого молдавского парламента Владимир Бешлягэ. Это в последние лет тридцать он — убежденный унионист и антисоветчик, считающий Молдову искусственным государством. «Тоталитарный режим», «борьба с молдавской интеллигенцией», «летели головы»... Любимые его фразы. А ведь когда-то, как пишет историк Руслан Шевченко, в конце 50-х «товарищ Бешлягэ клялся в верности отцу народов товарищу Сталину, хвалил его мудрость и величие. Далеко не все писатели той поры так поклонились вождю народов, а вот молодой тогда товарищ Бешлягэ сделал это. Вероятно, потому, что в те времена он явно не считал Молдову искусственным государством. А сейчас пришлось сделать кувырок через голову и показать свои качества опытного перевертыша. Ну да ему не впервой. Если завтра в Бухаресте скажут, что Молдова была, есть и будет во веки веков, он и это начнет повторять».

Но это так, цветочки Ягодки пойдут, если все-таки решат опубликовать агентурные списки агентов КГБ МССР. Тогда мало никому не покажется. Тогда рванет такая бомба, что заденет очень и очень многих. Только СИБ после этого можно будет смело закрывать на вечный замок, а на месте этого мрачного здания строить очередной деловой центр. Работа любой «конторы» любой страны мира базируется именно на работе с агентурой. А кто из серьезных людей будет сотрудничать с нашей конторой, если она сдает сдает своих агентов? Да и не позволят этого сделать! Ведь многие из тогдашних (а, может, и сегодняшних?!) агентов всемогущего Кэй Джэ Би до сих пор занимают в Молдове видные государственные посты...

ЛЕОНИД РЯБКОВ