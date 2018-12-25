Охота на пенсионеров в Кишиневе: с них требуют купить посуду за 16 тысяч евро

Об этом нам написал наш читатель Сергей Борода. По его словам, по улицам города ходит женщина, выбирая старых бабушек, и пытается вступить с ними в разговор. Например, предлагает донести сумку. Позади едет машина. Женщина все узнает о бабушке: с кем живет, какой достаток и прочее. А потом начинает рассказывать свою «жалостливую» историю про то, как живет в России и у нее умер родственник и все в том же духе. Якобы осталась какая-то посуда, которую на таможне им запретили вывозить, и начинает умолять купить эту посуду. Бабушка в сотый раз говорит , что денег нет, но это не останавливает женщину.

Узнав, что у пенсионерки есть дочь, женщина начинает настаивать, чтобы она посмотрела на посуду, таким образом, чтобы они с мужчиной попали к ним в дом с этой посудой. Муж бабушки говорит, что денег нет, при этом торговцы называют цену посуды – 16 тысяч евро.

Весь этот бред и хаос длится некоторое время, но хорошо, что пенсионер догадывается вызвать полицию. Полиция приехала, но мужчина и женщина к тому времени убежали.

Скорее всего, мошенники хотели поживиться, чем получится – либо продать посуду, либо что-нибудь украсть из дома. В любом случае, пенсионерам и не только стоит соблюдать бдительность.