Михай Гимпу назвал блок ACUM «пророссийским блоком МУКА»

Экс-лидер либералов язвит в соцсетях.

Михая Гимпу вытеснили на обочину молдавской политики, он вряд ли попадёт в следующий парламент, и в связи с этим экс-лидер либералов разразился гневными публикациями в Facebook. Он обижен на воротил из блока ACUM, назвав его олигархической конструкцией и поставив под сомнение «проевропейскость» данного политического винегрета.

При этом Гимпу выразил уверенность в том, что либералы по-прежнему могли бы самостоятельно пробиться в парламент.

- Блок МУКА (ACUM наоборот) не соберёт нужные голоса, это отпрыски олигархии, и многие не станут голосовать за них, в том числе и большинство унионистов. Это блок с пророссийской ориентацией, он не имеет ничего общего с Европейским Союзом, они просто маскируются, так как пророссийское направление официально уже занято социалистами и коммунистами.

Я считаю, что Партия либералов должна участвовать в выборах самостоятельно, собирая голоса тех, кто не хочет голосовать за МУКА, а также унионистов, ведь мы последовательно выступаем за объединение с Родиной-мамой. Партия либералов точно прошла бы в парламент, не обращайте внимания на купленные опросы. Только Униря спасёт нас от всех олигархов, разом решит все проблемы, - написал Гимпу в свойственной ему чудаковатой манере.