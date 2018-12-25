Богдан Цырдя: Разве миллиард вывели не через европейские страны, разве не руками Майи Санду?

14 ноября Европарламент принял жесткую резолюцию по Молдове. Многие пункты документа поражают своей неадекватностью.

В пункте 2 Европарламент приветствует программу МВФ в Молдове, то есть, повышение пенсионного возраста, индексацию пенсий в 2019 году на 3.3%.

В 14 пункте Европарламент "озабочен” электоральной реформой (то есть, переходом к смешанной системе) голосования, так как за нее проголосовали лишь ДПМ и ПСРМ в отсутствие консенсуса.

Господа! А когда в 2010 году АЕИ внедрил 400 изменений в Кодекс о выборах, лишив ПКРМ и ПСРМ шансов на победу, в обществе был консенсус?

Ах да, кодекс писался европейскими экспертами на основе "консенсуса” с молдавскими олигархами.

Но не это важно.

Европейская народная партия, которая контролирует Европарламент, якобы не заметила, что за смешанную систему проголосовала и Европейская народная партия Лянкэ. Того Лянкэ, который подписал договор об ассоциации. Оно и понятно. Как могла ЕНП из Европарламента раскритиковать ЕНП из молдавского парламента?

В 21 пункте, только не смейтесь, Европарламент требует опубликовать отчет "Кролл-2”, вернуть украденный миллиард и привлечь к ответственности виновных!Вот это апогей маразма!

Господа, согласно отчету "Кролл”, часть миллиарда была перечислена в два латвийских банка, потом на счета компаний из Великобритании, Belize, BVI и Панамы.

Латвия и Великобритания – страны ЕС, или это нет так?

Что вам мешало заморозить эти счета, и вернуть деньги в РМ? Или вы бы в доле?

Однако 21 пункт – единственный, в котором ЕС не лжет. В нем Европарламент открыто признает, что решение о госгарантиях банкам Шора подорвало доверие к РМ.

Напомним, что 27 марта 2015 года Майя Санду проголосовала за выделение 5.4 млрд леев банкам Шора. Якобы чтобы спасти вкладчиков. Сегодня ЕС признает – это было преступлением.

Ну что ж, сила в правде, а правда – в Боге.

Богдан ЦЫРДЯ