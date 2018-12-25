Налоговые льготы - это пир во время чумы

Знаете ли вы, что в Налоговом кодексе в его нынешней редакции 456 действующих статей, и по всему тексту магические слова "освобождения", "вычеты" и "льготы" в разных интерпретациях встречаются 455 раз? В том числе: слово "освобождение" - 195 раз, "вычеты" - 226 раз и "льготы" - 34 раза.

Количество статей равно количеству освобождений, вычетов и льготы.

Спору нет, в налоговом деле должно все это применяться. Но не в подобных масштабах. Ежегодные льготы, освобождения, вычеты составляли нарастающим с 2012 года итогом от 3 до 12 миллиардов лей. Их доля в отношении к национальному публичному бюджету составляет в среднем по 17 процентов, к ВВП – 6 процентов.

При росте ВВП ежегодно в среднем на 4-4,5 процента льготы, освобождения, вычеты показали галопирующий рост на 39 процентов.

На протяжении шести лет Счетная палата в своих решениях неизменно указывала, что наиболее существенный аспект связан с исполнением (скорее - неисполнение) доходов госбюджета, отметив неоправданный "рост объема налоговых/таможенных льгот, в отсутствием элементарной отчетности и оценки социального и экономического влияния, применяемых льгот".

И это продолжалось до отчета за 2016 года, когда в решении было отмечено, что минфин, налоговая и таможенные службы не удосужились "принять меры с целью обеспечения надлежащего контроля за соответствием применения налоговых и таможенных льгот, с обеспечением их надлежащего учета и отчетности".

Но уже в отчете СП по итогам аудита исполнения бюджета в 2017 году все эти замечания как ветром сдуло.

Чтобы понять важность этих махинаций государства в пользу определенных субъектов, сравните сумму льгот только за последние пять лет - около 40 миллиардов лей. Сумма сопоставима с доходами госбюджета за год.

А ведь льготами можно баловать тогда, когда в стране во всем порядок. Когда есть человеческие зарплаты, пенсии, должное финансирование социальной инфраструктуры - медицины и образования. Когда экономика состоятельна.

В случае, когда многое в яме, подобные льготы с барского плеча более похожи на пир во время чумы.

Таким образом, по многим соображениям, следует отказаться от тиражирование льгот. Давно пора провести анализ и ревизию НК не только по части льгот, а комплексно, определить план мер по сокращению и оптимизации льгот в корреляции с реальным положением дел в экономике.

Думитру БАРБАЛАТ