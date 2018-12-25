Зинаида Гречаный: ПСРМ - единственная партия, которая в действительности была и есть в оппозиции

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный ответила на следующий вопрос: Как Вы оцениваете деятельность оппозиции в целом в нынешнем парламенте?

«Единственной партией, которая в действительности находилась в оппозиции на протяжении всех четырех лет мандата парламента, была и есть Партия социалистов Республики Молдова. Все остальные фракции или подыгрывали власти, или были во власти с последующим отстранением, поэтому их нельзя назвать реальной оппозицией, а тем более оценивать их деятельность в этом смысле. Фракция ПСРМ – единственная, которая не проголосовала ни за одно правительство правящего режима», – заявила глава партии.

На вопрос, что она может сказать о сотрудничестве с парламентским большинством, Зинаида Гречаный ответила следующее: «Партия социалистов не сотрудничала и не сотрудничает с парламентским большинством. Мы считаем это парламентское большинство нелегитимным, так как оно было создано путем подкупа и манипуляций».

Андриана Кептине