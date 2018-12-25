Как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

Министерство экономики и инфраструктуры информирует, что этой ночью на национальных дорогах были проведены работы по патрулированию и борьбе с гололедом.

В технологическом процессе были задействованы 143 единицы специализированной техники, 2227,2 тонны противоскользящего реагента и 212 дорожных рабочих. Движение на дорогах осуществляется в условиях зимы.

В данной связи Министерство экономики и инфраструктуры рекомендует участникам движения соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой.

Для получения оперативной информации об условиях на дорогах можно обращаться по номеру “нон-стоп”: (022)22-55-30; (022)74-89-61 или по адресу электронный почты serviciu@asd.md. Также для того, чтобы увидеть состояние дорог к этому часу, можно зайти на сайт www.asd.md.