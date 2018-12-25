Сувейкэ: есть способ справиться с зависимостью от сладкого

Директор Центра общественного здоровья муниципия Кишинев Луминица Сувейкэ рассказала о влиянии сахара на организм.

Сувейкэ: сахар – это наркотик, но вылечиться от зависимости можноСувейкэ: сахар – это наркотик, но вылечиться от зависимости можно

Американские ученые выяснили, что сахар вызывает привыкание и является наркотическим средством подобно кокаину.

Исследователи подчеркивают, что эффект от употребления сахара подобен влиянию наркотиков. Он изменяет настроение, стимулируя чувство наслаждения, и провоцирует человека на поиск сладкого. Более того, сахар, по мнению специалистов, вызывает даже большую зависимость, чем алкалоиды.

Как отметила в эфире программы "Утро на Sputnik’e" директор Центра общественного здоровья муниципия Кишинев Луминица Сувейкэ, продукты, содержащие сахар, действительно, вызывают привыкание.

"Сейчас многие продукты содержат сахар. Он делает продукты более приятными, и благодаря ему у нас вырабатывается гормон удовольствия. Чем больше ешь сладкого, тем больше хочется. Мозг запоминает именно те продукты, которые вызывали приятные ощущения", - утверждает специалист.

По ее словам, чрезмерное употребление сладкого может привести к серьезным заболеваниям.

"Сахар способствует возникновению ожирения, а оно ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. Отказавшись от сахара, вы сразу почувствуете себя лучше. А если сильно хочется сладкого, то лучше съесть фрукт", - заключила Сувейкэ.