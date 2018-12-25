Молдавские новогодние корпоративы: стыдобушка за спонтанный секс и кровавые мордобои

Накануне новогодних праздников совсем не грех вспомнить, как повеселились наши менеджеры.

Для корпоратива сняли базу, купили мяса, водки на складе было тысяч 50 ящиков, но все их выпить было не под силу даже тому дружному коллективу, даже если приобщить к этому уборщицу, и десяток сторожевых жучек во дворе. Взяли ровно столько, чтобы в два раза больше, чем смогут...

Бог миловал, я был ооооочень занят по работе, что индульгировало меня от посещения сего аттракциона. В понедельник утром оказалось, что корпоративный дух упал ниже уровня продаж февраля текущего года, а моральное состояние личного состава компании было примерно на 146% ниже среднестатистического морального состояния заключенного на Зелёной Миле или в каком-то там Гуантанамо. В глаза никто никому не смотрел, и лишь такие идиоты, как я, которые не попали в струю, а было нас всего человек 3-5, удивлённо стояли в курилке, и не понимали, что произошло...

А произошло следующее. Удивительным образом выпитого оказалось ровно 100 процентов от заявленного количества, вследствие чего корпоратив, согласно хрестоматийной схеме перерос частично в свальный грех, частично в мордобой, периодически эти два процесса взаимозаменялись или совмещались. Кусты на арендуемой территории оказались на 80 процентов смяты пыльными попами, мангал перевернут, раздрай и хаос царили вокруг.

Среди всего этого социалистическо-пролетарского сюрреализма бегала девочка Наташа, а Наташа была очень и очень и очень интеллигентной девочкой, непонятно зачем оснащенной воистину замечательной фигурой, особенно в той её части, в которой обычно у обычной женщины располагается грудь. К сожалению окружающих самцов, все это великолепие имело на борту прошитую производителем, то есть «папой-мамой», операционную систему, которая напрочь отвергала установку драйверов, отвечающих за употребление алкоголя и внебрачные связи. Наташа не бегала просто так, она бегала зигзагами, уворачиваясь от рук, и, возможно, прочих частей тел, её жаждущих, но при этом не уставала кричать, что вокруг неё не люди, а свиньи, а также периодически звать маму. Естественно, безрезультатно.

А поутру они проснулись... И ужасное совсем недавнее прошлое начало собираться по крупинкам. И было всем стыдно. И ничего уже нельзя было вернуть. Ни стереть фингалов, ни про секс втроем (вчетвером?) с Ирой. Конечно же, через пару недель фингалы сошли и в компанию вернулся весь этот скучный быт. Проценты, планы, «скорозарплата». Ира делала вид, что ничего не знает, Наташа изображала оскорбленную невинность, и гордилась своей неприступностью, а мы пытались ещё долго понять, нафига ей при её неприступности такая грудь.

Хорошего дня, девочки и мальчики.