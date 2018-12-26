Гимпу улетел, Дьяков остался: будет ли политическая моль летать в следующем парламенте?

Вы думаете, звёздной болезнью страдают только артисты шоу-бизнеса и кино? Ею нынче болеют и политики. У них есть и своя специфическая идеология, которая формулируется элегантными фразами типа: «Продолжить начатое дело», «Они без меня не справятся», «Мой опыт бесценен». Многие депутаты, судя по всему, мнят себя незаменимыми во всех смыслах и снова твердят нам свои мантры. Преимущества таких политиков из мягкого латекса в том, что они гнутся в любую сторону.

Перед Новым годом Дмитрий Дьяков - завсегдатай парламента, ветеран законодательного органа с 1994 года, почётный председатель Демпартии (как известно, такие звания у нас люди сами себе придумывают), преподнёс народу Молдовы новогодний «подарок». Сообщил, что он не намерен уходить на депутатскую пенсию и осчастливит избирателей, так как планирует добыть ещё один депутатский мандат. Конечно, по партийному списку, ибо мало шансов у него пройти по одномандатному округу. Браво, Владимир Георгиевич: вы человек смелый и не боитесь попробовать свои силы без партийного прикрытия в своём родном районе.

В эфире одной телепередачи на вопрос ведущего, не надоела ли ему политическая жизнь, почетный председатель ДПМ ответил не без пафоса: «У меня есть обязанности перед партией. Таково бремя людей, обладающих определённым опытом, в частности, на политической арене, а также в партии». Видимо, у него со скромностью напряженка. Так уж незаменимы незаменимые? Мне всё понятно, только одного не могу уразуметь: в чем ценный опыт Дмитрия Георгиевича и каков его вклад в превращение ДПМ из партии с 19 мандатами в правящую и олигархическую? Какова его заслуга в организации побега депутатов из ПКРМ и ЛДПМ?

Зря депутат-ветеран не сказал о себе классическое: неприкасаемый, непогрешимый, непревзойдённый. Впрочем, ему помог Владимир Воронин: у лидера ПКРМ всегда найдется букет эпитетов для Дьякова. Не буду их цитировать, ибо слишком круто.

Но оставим Дьякова в покое. Я его ценил за то, что он всегда был сторонником умеренной политики, выступал против крайностей как левого, так и правого фланга. Но пусть не обижается - он исчерпал свой интеллектуальный ресурс. Возраст не тот, и возврата нет. Я уже писал и хочу повторить: проблема завсегдатаев парламента, «нафталиновых» политиков назрела давно. Раньше мы обвиняли КПСС в том, что она культивирует политику стариков – и что, дежавю? Между тем перед выборами все трубят о том, что в парламент необходимо избрать мыслящую, креативную, новую политическую элиту. А в реальности политсистема в Молдове стала настолько персонифицированной, что создаётся иллюзия того, что некоторым прилипалам к депутатским креслам нет альтернативы.

Наши homo politicus – эластичные, латексные, они выворачиваются в любую сторону и не рвутся. Такие депутаты даже у коллег уже вызывают аллергию. Все заранее знают, что они скажут, как именно наморщат лоб и какие эпизоды из своего славного прошлого вспомнят. Главные игроки, партийные лидеры, конечно, делают основные ходы в заботе о своих нанашах и кумэтрах, но при этом сохраняют кресла и портфели для политической моли. Хотя есть и позитив: наконец-то парламент избавится от ветерана-либерала Михая Гимпу, который десятилетия мутил воду в законодательном органе. Но это единичный случай: основная масса не хочет уходить, в парламент рвутся даже предатели-перебежчики.

Подтверждается истина: кто ощутил вкус власти и денег – полюбил их навсегда. Такой человек - как правило, кидала - стремится наверх любыми путями, даже ценой предательства вчерашнего кумира и предательства избирателей. Для него все средства хороши. Новые, мыслящие и порядочные люди не могут пробиться в парламент сквозь олигархические и коррупционные сети системы. И самое смешное, что нафталиновые депутаты, как правило, обещают народу благополучие, всевозможные блага, борьбу с коррупцией, все, что обещали и на прошлых выборах, и на позапрошлых. Как они будут бороться с коррупцией, которую они же и породили? Разве эти люди - не герои минувших разрушительных лет, приведших к бедности народ, к расколу - страну, к разрушению - нашу государственность?

Деятельность таких людей несёт в себе элемент дестабилизации и популизма. Но в этом виноваты и мы, избиратели. Неужели вы, граждане, снова проголосуете за этих блуждающих звезд? Признаюсь: лично я в свое время тоже голосовал за «незаменимого» Дьякова. Подкупил меня клятвами в патриотизме, но нынче подзабыл о нём. Дьяковская ДПМ правила нами вместе с унионистами из ЛП и ЛДПМ. Конъюнктура другая, да и цена тоже.

Конечно, у китайцев был нафталиновый Дэн Сяопин, у англичан - Черчилль, у чехов - Вацлав Гавел, у африканцев - Нельсон Мандела, у кубинцев - Фидель Кастро. Но это были политики-интеллектуалы, с большой буквы, а не популисты-конъюнктурщики и карьеристы. Их объединяло одно: патриотизм, забота о Родине, о народе. Про нашу молдавскую парламентскую моль этого не скажешь: в критические моменты она всегда упархивала за штору, где и отсиживалась.

Итак, братья и сестры, избиратели! Доколе мы будем повторять непростительные ошибки, превращая выборы в хождение по кругу? Сколько еще будем голосовать за «слуг народа», не оправдавших доверия народа? Доколе мы будем терпеть неприятный запах в парламенте? Кто-то сказал, смена власти – мотор развития нации. Мы же движемся по кругу на моторах секонд-хенд. За Молдову обидно.

Евгений СОБОР, политолог