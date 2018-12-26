В столице Гагаузии сломали инсталляцию партии Шора «Я люблю Комрат»

Инсталляция была установлена активистами партии Шора. Как пишет в социальной сети одна из них, Нина Димогло, это была «часть международной акции доброй воли, когда неравнодушные граждане, подчеркивая значимость своих городов, ставят подобные объекты, которые, дабы подчеркнуть общность всего начинания, даже похожи друг на друга».

Нина Димогло считает, что за актом вандализма стоял заказчики – «люди вполне публичные»: «События последнего времени подсказывают вполне очевидные вещи. То мобильные социальные магазины (автолавки) партии «Шор» не пускают в некоторые населенные пункты нашего региона под предлогом того, что местные предприниматели, продающие продовольственные товары, будут нести убытки.

То какой-нибудь вшивый сайтик разражается шквалом неоправданной критики... апеллируя к пресловутой «краже миллиарда», где – все мы знаем – ничего толком ни по какому вопросу не доказано. Тщетны попытки недругов партии «Шор» сделать что-либо с ней по закону – вот и прибегают эти, с позволения сказать, люди к подобным методам».

Активисты партии в Комрате намерены официально обратиться в полицию и надеются на то, что та найдет если не заказчика, то исполнителя.