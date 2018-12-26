Кишиневцы отозвались на трогательное письмо 8-летнего Александра Деду Морозу

Мальчик Александр из Кишинёва, взбудораживший жителей Кишинева трогательным письмом к Деду Морозу, получил подарки.

После появления статьи с письмом 8-летнего мальчика, который просил у Деда Мороза в подарок на Новый Год одежду и еду для себя и младшей сестренки, читатели разделились на два лагеря. Первые кинулись собирать одежду, покупать еду и все необходимое.

Зато вторые подвергали сомнению все – что ребенок мог бы просить такие подарки у Деда Мороза, что слишком хорошо написано письмо, что нет грамматических ошибок для такого возраста. И предположили что на самом деле никакого 8-летнего Александра не существует, это фальсификация журналистов и хитрый ход для наращивания аудитории.

Журналист «Блокнот Молдова» нашел эту семью, удалось поговорить с его бабушкой и с самим Александром лично.

История действительно печальная, но она довольно типична для сегодняшней Молдовы. Родители Александра и его маленькой сестры алкоголики, бабушка Тамара даже пыталась лишить родителей прав, но суд отказал в этих требованиях.

На данный момент дети проживают вместе с бабушкой на ее скромную пенсию и дающую мизерный доход подработку. Пожилая женщина с трудом тянет на себе эту ответственность, все деньги уходят на детей, поэтому долгов по квартплате накопилось более 20 000 леев, а это грозит серьезными проблемами с коммунальщиками.

Благо, перед праздниками добросердечные горожане привезли много одежды и еды, но все равно остается потребность во многих вещах – школьных принадлежностях, обуви, из которой дети в таком возрасте вырастают за пару месяцев, еде.

- Саша сейчас моя единственная опора, - рассказывает бабушка Тамара. – Знаете, он ведь очень неплохо учится, любит книги. Ходит в школьную библиотеку и берет книги оттуда, я его научила относиться к ним бережно, чтоб нам не пришлось выплачивать штрафы. А мать пьет, отец пьет, приходят домой и при детях пьют со скандалами. Саша это видит, но молчит и страдает в себе. Мечтает выучиться и стать хорошим человеком.

Теперь, когда дети обуты и им есть, что кушать, Александр и его сестра ждут Деда Мороза в гости с обычными подарками – куклу и коляска к ней для маленькой сестренки, спортивная форма и футбольный мяч для самого мальчика. Подарки, которые дети из благополучных семей получают просто так, без повода.

На вопрос журналиста «Блокнот Молдова», чего бы ему хотелось больше всего, если бы Дедушка Мороз мог выполнить любое его желание, Александр прошептал – много книжек со сказками и вертолет на управлении. Но сказал, что понимает – у Деда Мороза много ожидающих подарков детишек, а вертолет на управлении — это очень дорого.

Связаться с бабушкой Тамарой можно по телефону 061 121 992.

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