Termoelectrica объявила о грандиозной прибыли за 2018 год

По предварительным расчетам прибыль Termoelectrica в 2018 году составит 100 млн леев, что в 2,6 раза больше показателей предыдущего года.

Такие данные были представлены на торжественном мероприятии, организованном Termoelectrica по случаю профессионального праздника работников энергетической отрасли. Работников предприятия и отрасли поздравил глава Министерства экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, отметив положительные результаты в этой сфере.

- Начиная с 2016 года, Termoelectrica взяла на себя ответственность за полное погашение своего текущего потребления газа. За этот период было достигнуто и уменьшение исторического долга перед АО «Молдовагаз» примерно на 76,2 млн леев. В то же время, благодаря эффективному управлению компанией, в 2017 году Termoelectrica смогла получить прибыль в размере около 38 млн леев, а в этом году ожидается, что прибыль будет в 3 раза выше - около 100 млн леев, - отметил министр.

Габурич подчеркнул, что за 3 года Termoelectrica удалось успешно реализовать несколько важных проектов. В их числе проект повышения энергоэффективности SACET, который был реализован за 2 года до запланированного срока. Кроме того было установлено более 230 индивидуальных теплопунктов, модернизировано более 16 км тепловых труб и 18 км наземных тепловых труб, установлено более 230 теплосчетчиков, заменено 1,7 тыс. счетчиков горячей воды, сообщает infomarket.md.

- Термоэнергетическая система нуждается в дальнейшем реформировании, чтобы облегчить вашу работу и предложить нашим клиентам и нашим гражданам лучшие условия и доступные цены, - заявил Кирилл Габурич.

Однако эксперты считают, что цены на теплоэнергию в Молдове значительно завышены. После снижения тарифа на электроэнергию в марте этого года, они должны были быть снижены, как минимум, на 15%. Однако этого так и не произошло. Поэтому можно смело утверждать, что большая часть этой так называемой прибыли – это те суммы, которые мы переплачиваем за отопление.

В этой связи поздравления министра экономики и инфраструктуры с прибылью, полученной за счет переплат стоимости услуг простыми жителями, выглядят несколько кощунственно. Кто, как не он, должен был выступить инициатором пересмотра тарифов на теплоэнергию, причем сделать это следовало еще в марте.