Киртоакэ кипит от возмущения: Нам вонзили нож в спину, Нэстасе и Санду такие же предатели, как Мунтяну

В стане «проевропейцев» грызня в самом разгаре.

Начало новой недели оказалось очень неприятным для либералов, ещё недавно с помпой вошедших в состав электорального блока ACUM. Формированию, новым лидером которого с 1-го декабря стал Дорин Киртоакэ, дали понять, что либералам отведены для работы одномандатные округа, в которых у них просто-напросто нет шансов, что называется, от слов «совсем нет» - Приднестровье и Гагаузия.

Лидеры ACUM мотивировали это опозданием либералов – мол, самые завидные округи уже заняты, простите. Дорин Киртоакэ кипит от возмущения, и, по славной румынской традиции, тут же принялся расклеивать всем и вся ярлыки «предателей»:

- Это всё просто смешно, они не выгребут далеко на вранье. Мы с июля говорили о сотрудничестве, даже финальный раунд переговоров шёл полтора месяца. И тут, в Рождество, они выкидывают такое, разве это нормально? Так нельзя! Они, как и Мунтяну, ударили нас ножом в спину, - заявил либерал, слова которого приводит Publika.

Киртоакэ также подтвердил, что предложение обратить внимание на ПМР и Гагаузию было прислано анонимным пользователем, и лишь потом выяснилось, что это дело рук заправил ACUM.