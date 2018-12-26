Встреча на Рождество: Додон и Красносельский обсудили приднестровский вопрос

Итоги пятой встречи президента Молдовы и приднестровского лидера: достигнутые договоренности, обсуждение отношений с Россией и важность сохранения миротворческой миссии на Днестре.



Президент Молдовы Игорь Додон подвел итоги рабочей встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, которая состоялась во вторник в Бендерах. Стороны считают целесообразным созвать в ближайшее время переговоры в формате "5+2".

Переговоры по приднестровскому урегулированию

Додон с Красносельским обстоятельно поговорили о перспективах переговорного процесса по Приднестровью. В частности, они обсудили программу по укреплению доверия. Об этом сообщил кишиневский лидер.

"Поддержал активную работу различных диалоговых площадок, в том числе на уровне общественных институтов, для обсуждения социально-значимых тем, представляющих общественный интерес для широкого круга людей с обоих берегов Днестра", - отметил Додон.

На встрече стороны обозначили общую позицию по формату переговоров "5+2". В них участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, России, Украины, ОБСЕ - в качестве посредников, а Евросоюз и США как наблюдатели.

Отношения с Россией

Додон и Красносельский обменялись мнениями и по поводу достигнутых договоренностей с Россией. Политики обсудили вопросы облегчения миграционного режима для жителей Молдовы. Также стороны отметили новые возможности развития торговых отношений с РФ после снятия с 1 января 2019 года таможенных пошлин на ряд товарных позиций молдавской сельхозпродукции. Это, по мнению президента Молдовы, "представляет интерес и для экономических агентов Приднестровского региона".

Важность миротворческой миссии

Додон сообщил, что действующий формат миротворческой миссии на Днестре оправдал себя. Его поддерживают жители обоих берегов Днестра.

"В этом году были определенные вызовы в данном направлении, но совместными усилиями их удалось преодолеть без каких-либо серьезных осложнений, в том числе благодаря тому, что жители обоих берегов поддерживают шаги по укреплению мира и стабильности в нашей стране", - отметил президент Молдовы.

Праздничная атмосфера

Эта встреча Додона и Красносельского стала пятой по счету. Первая состоялась 4 января 2017 года в Бендерах, а через три месяца, 30 марта, прошла и вторая - в загородной резиденции молдавского руководителя в Голерканах. Третью руководители провели также в Бендерах 25 апреля 2018 года. Четвертая встреча состоялась 6 сентября этого года в загородной резиденции президента Молдовы в Кондрице. А пятая - 25 декабря, когда жители Молдовы отмечают Рождество. Республика - одна из немногих стран, где Рождество празднуют 25 декабря и 7 января, то есть по григорианскому и по юлианскому календарю. Молдавский президент признался, что он и его семья, как и большинство граждан, отмечают Рождество традиционно 7 января.

Свою поездку на территорию Левобережья глава республики начал с посещения Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря в селе Кицканы. Там Додон поговорил с Красносельским о православных традициях и судьбе этого храма. Молдавский президент подарил монастырю икону Божьей Матери, которую освятил на Афоне в августе уходящего года.

"На обоих берегах Днестра у нас одни и те же духовные ценности и единая Православная церковь – неотъемлемая часть Русской Православной церкви", - отметил президент Молдовы.