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Политика
Молдавия и Украина договорились крепче дружить против России и ПМР
26.12.2018

Киев помогает Кишиневу захватить Приднестровье, а Кишинев Киеву — бороться с Россией

Молдавия и Украина намерены расширить практику совместного контроля на приднестровско-украинской границе. Об этом договорились в ходе телефонного разговора премьер-министр Молдавии Павел Филип и украинский президент Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Они обменялись мнениями о ситуации в регионе, уделив особое внимание урегулированию молдавско-приднестровского конфликта и попыткам Кишинева «реинтегрировать» территорию ПМР.

Президент Украины в свою очередь поблагодарил Молдавию за соавторство и поддержку инициированной Украиной резолюции о «милитаризации Крыма», которая была принята Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря этого года.


 
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