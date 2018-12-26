Молдавия и Украина договорились крепче дружить против России и ПМР

Киев помогает Кишиневу захватить Приднестровье, а Кишинев Киеву — бороться с Россией

Молдавия и Украина намерены расширить практику совместного контроля на приднестровско-украинской границе. Об этом договорились в ходе телефонного разговора премьер-министр Молдавии Павел Филип и украинский президент Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Они обменялись мнениями о ситуации в регионе, уделив особое внимание урегулированию молдавско-приднестровского конфликта и попыткам Кишинева «реинтегрировать» территорию ПМР.

Президент Украины в свою очередь поблагодарил Молдавию за соавторство и поддержку инициированной Украиной резолюции о «милитаризации Крыма», которая была принята Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря этого года.