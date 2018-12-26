Наверняка уже есть кандидаты, которые думают, что могли бы получить эти два мандата от Приднестровья

Журналист и политический аналитик Григорий Воловой утверждает, что, наверняка, уже есть кандидаты, которые думают, что могли бы получить на парламентских выборах эти два депутатских мандата, предназначенных для Приднестровья.

Как сообщает ТРИБУНА, Григорий Воловой отмечает, что он не слышал о серьезных кандидатурах из числа жителей региона.

«Ходят некоторые слухи, но конкретные вещи, думаю, появятся только с началом избирательной кампании. В принципе, двух представителей Приднестровья в парламенте не достаточно для того, чтобы представлять интересы региона. И вообще, молдавский парламент нуждается в комплексном реформировании. Необходимо, чтобы в парламенте такие регионы как Приднестровье и Гагаузия были представлены справедливо и пропорционально.

Парламент должен быть по-настоящему многонациональным и учитывать интересы всех граждан страны. Лишь тогда будет возможен компромисс на благо развития государственности Республики Молдова», – отметил Воловой в интервью для europalibera.org.

Андриана Кептине