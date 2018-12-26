В Кишиневе появился дорожный знак «Осторожно, людоед!»

Кишиневский уличный художник Night Creatures продолжает превращать дорожные знаки в произведения искусства.

На этот раз мастер отметился в секторе Ботаника. На углу Минской улицы и улицы Титулеску Night Creatures доработал знак «Лежачий полицейский».

На нем он изобразил кадавра, напоминающего героя строй компьютерной игры «Пакмена» или героя русских народных сказок Колобка. Этот монстр пожирает маленького человечка. Night Creatures как бы предупреждает своим рисунком о риске для жизни во время опасного дорожного движения.

Столичная примэрия назвала действия художника безответственными, поскольку тот, кто устанавливает такие знаки, ставит под угрозу безопасность участников дорожного движения. Для поисков неизвестного художника власти пообещали прибегнуть к помощи правоохранительных органов.

Но Night Creatures заявил о продолжении работы в Кишиневе. По его словам, горожане хорошо приняли его творчество. Негодование примэрии он понимает, но считает, что его работа не влияет на безопасность дорожного движения.