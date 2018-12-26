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Общество
«Наркоманы, воры или продавцы картошки»: таинственные знаки на дверях испугали кишиневцев
26.12.2018

На дверях десятков домов в Кишиневе регулярно появляются геометрические значки, смысл которых местные жители понять не могут.

Подобные знаки заметили и на дверях дома на Ботанике. Кто нарисовал треугольник неизвестно, и этот факт беспокоит жителей дома.

- Друзья, вот такая вот фигня начала появляться на дверях подъездов в моем районе (Ботаника). Как-то читал, что воришки, такого рода пометки, делают. Я пару раз стирал, но они появляются снова. Отпишитесь, кто что знает, - написал в паблике «Кишиневская группа взаимопомощи» Валерий Гагауз.

Другие жители столицы также вспомнили, что подобные или похожие значки появлялись и на их домах. Помимо треугольников неизвестные рисовальщики чаще всего помечали дома крестиками.

- У нас крестики, вечером видела... подумала детские игры.... Не думала что так масштабно, - уточнила жительница Кишинева.

Самой популярной версией предназначения знаков стала работа наркодилеров. Якобы таким способом они помечают места закладок. Другие кишиневцы предположили, что таким способом отмечают потенциальных жертв квартирные воры. Были и более мирные версии происхождения значков. Знаки могут оставлять сотрудники коммунальных служб, осуществляющие поквартирный обход дома или даже продавцы овощей.

«Нарики метки закладок ставят. Стирайте. Я этих дебилов постоянно шугаю», «У нас тоже было, мне кажется это какие-то службы пометки делают, что побывали там», «У меня в замочной скважине спичка была. Таким образом воришки наблюдают, если спичка долгое время(неделя-две)не изымается, они потом втихушку наведаются в квартиру», «У нас так метили продавцы картошки, они привозят бус с картошкой, и несколько человек ходят и звонят в двери. Там где были, ставят метки, чтоб два раза не ходить по одним и тем же квартирам», - написали жители столицы в комментариях.


 
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