«Перестаньте унионировать на людях»: как молдавские политики посылали друг друга по-русски, не по-румынски

Игорь ДОДОН, президент Молдовы:

«Мы устояли перед пением унионистских сирен, не отдали страну в руки иностранцев, не дали себя аннексировать, сохранили нейтралитет и государственность, не отказались от православия».

Владимир ВОРОНИН, председатель ПКРМ:

«Один раз «по матери» я Юрия Лянкэ послал, был такой случай, признаюсь, как на духу, он это заслужил! Послал его по-русски, не по-румынски!»

«Мой вам совет, господин Канду: перестаньте унионировать на людях. Это выглядит неприлично и бессовестно!»

Андриан КАНДУ, спикер парламента Молдовы:

«Имейте терпение! И голосование, и весь год пройдут быстро. Даже обещаю, что 365 дней этого года пролетят незаметно. ДПМ будет у власти сегодня, завтра и, как говорят, во веки веков! Да?!»

Михай ГИМПУ, лидер ЛП:

«Мы достигли европейского уровня жизни. Я живу в Колонице и приезжаю в Кишинев, представьте, сколько я трачу!»

Дорин КИРТОАКЭ, экс-мэр Кишинева:

«Молдова стала гетто, резервацией для «коза ностра». И если вопрос об итальянской мафии справедлив, то Молдова должна быть переименована в Сицилию».

ПЕРЕКЛИЧКА

«К сожалению, мы слышали много голословных заявлений о сближении с Румынией, у нас даже есть унионисты, которые также делали много заявлений, но я не увидел результатов истинного сближения с Румынией».

Павел ФИЛИП, премьер-министр РМ.

«Главный румын в стране уже не Михай Гимпу, а премьер-министр Павел Филип. Зачем вам должность премьер-министра, зарплата, медали, регалии, охрана – от этих «темных» молдаван, да еще и гагаузов, болгар и, о боже, – русских? Вы же «потомок» Рима! Да плюньте вы на всех и идите в Румынию, к своим братьям и сестрам. «Поезд унири» вы уже запустили».

Богдан ЦЫРДЯ, политолог, депутат от ПСРМ.

«Началось всё с нашей дружбы с Игорем Николаевичем, с победы DoReDos на «Новой волне», и так случилось, что завязались очень хорошие отношения не только у меня, но и у Игоря Николаевича с Владимиром Владимировичем.

Я счастлив, что моя творческая карьера началась именно с Молдовы».

Филипп КИРКОРОВ, певец.

«Когда в следующий раз американский посол скажет что-то про вмешательство в выборы, пусть не забудет подчеркнуть, что миллион румынских граждан выбирают власть в Молдавии. И пусть глянет на бюджет румынского государства, выделенный на работу по исчезновению Молдавии! А то ваши заявления похожи на выступления петросяна».

Валерий ОСТАЛЕП, политолог.