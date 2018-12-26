«Перестаньте унионировать на людях»: как молдавские политики посылали друг друга по-русски, не по-румынски

|
|
...
|
Главная
Игорь ДОДОН, президент Молдовы:
«Мы устояли перед пением унионистских сирен, не отдали страну в руки иностранцев, не дали себя аннексировать, сохранили нейтралитет и государственность, не отказались от православия».
Владимир ВОРОНИН, председатель ПКРМ:
«Один раз «по матери» я Юрия Лянкэ послал, был такой случай, признаюсь, как на духу, он это заслужил! Послал его по-русски, не по-румынски!»
«Мой вам совет, господин Канду: перестаньте унионировать на людях. Это выглядит неприлично и бессовестно!»
Андриан КАНДУ, спикер парламента Молдовы:
«Имейте терпение! И голосование, и весь год пройдут быстро. Даже обещаю, что 365 дней этого года пролетят незаметно. ДПМ будет у власти сегодня, завтра и, как говорят, во веки веков! Да?!»
Михай ГИМПУ, лидер ЛП:
«Мы достигли европейского уровня жизни. Я живу в Колонице и приезжаю в Кишинев, представьте, сколько я трачу!»
Дорин КИРТОАКЭ, экс-мэр Кишинева:
«Молдова стала гетто, резервацией для «коза ностра». И если вопрос об итальянской мафии справедлив, то Молдова должна быть переименована в Сицилию».
ПЕРЕКЛИЧКА
«К сожалению, мы слышали много голословных заявлений о сближении с Румынией, у нас даже есть унионисты, которые также делали много заявлений, но я не увидел результатов истинного сближения с Румынией».
Павел ФИЛИП, премьер-министр РМ.
«Главный румын в стране уже не Михай Гимпу, а премьер-министр Павел Филип. Зачем вам должность премьер-министра, зарплата, медали, регалии, охрана – от этих «темных» молдаван, да еще и гагаузов, болгар и, о боже, – русских? Вы же «потомок» Рима! Да плюньте вы на всех и идите в Румынию, к своим братьям и сестрам. «Поезд унири» вы уже запустили».
Богдан ЦЫРДЯ, политолог, депутат от ПСРМ.
«Началось всё с нашей дружбы с Игорем Николаевичем, с победы DoReDos на «Новой волне», и так случилось, что завязались очень хорошие отношения не только у меня, но и у Игоря Николаевича с Владимиром Владимировичем.
Я счастлив, что моя творческая карьера началась именно с Молдовы».
Филипп КИРКОРОВ, певец.
«Когда в следующий раз американский посол скажет что-то про вмешательство в выборы, пусть не забудет подчеркнуть, что миллион румынских граждан выбирают власть в Молдавии. И пусть глянет на бюджет румынского государства, выделенный на работу по исчезновению Молдавии! А то ваши заявления похожи на выступления петросяна».
Валерий ОСТАЛЕП, политолог.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|