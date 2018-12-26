Стал известен полный список кандидатов ПСРМ на парламентские выборы

Партия социалистов Республики Молдова обнародовала список кандидатов партии на парламентских выборах. В нем оказалось 55 кандидатов.

В список вошли почти все нынешние депутаты ПСРМ, журналисты, бизнесмены, местные советники партии и депутаты Народного собрания Гагаузии. Кандидатов представляла лидер партии Зинаида Гречаный, которая предложила президенту Игорю Додону «принять решение» и возглавить этот список.

Список кандидатов ПСРМ выглядит следующим образом:

1. Зинаида Гречаный, председатель ПСРМ;

2. Влад Батрынча, депутат;

3. Ион Чебан, председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Кишинева;

4. Эдуард Смирнов, депутат;

5. Богдан Цырдя, депутат;

6. Иванна Кексал, депутат НСГ;

7. Алла Долинца, депутат;

8. Виктор Гайчук, глава союза офицеров;

9. Алла Пилипецкая, районный советник, Сороки;

10. Владимир Головатюк, депутат;

11. Адела Райляну, журналист, директор телеканала НТВ-Молдова;

12. Василе Боля, депутат;

13. Корнелиу Фуркулица, депутат;

14. Григоре Новак, депутат;

15. Виктор Бологан, молдавский шахматист, гроссмейстер;

16. Владимир Односталко, депутат;

17. Олег Липский, депутат;

18. Раду Мудряк, депутат;

19. Александр Суходольский, зампредседателя НСГ;

20. Владимир Цуркан, депутат;

21. Петру Бурдужа, депутат;

22. Олег Тетеря, глава организации ПСРМ в Чимишлийском районе;

23. Татьяна Кунецки, работник аппарата фракции ПСРМ;

24. Адриан Лебединский, депутат;

25. Гайк Вартанян, муниципальный советник Кишинева;

26. Адриан Албу;

27. Алла Дарованная;

28. Петру Кордуняну;

29. Федор Гагауз;

30. Анатолий Лабунец;

31. Александр Усатый;

32. Михай Пачу;

33. Марина Радван;

34. Никита Цуркан;

35. Николае Паскару;

36. Григорий Узун;

37. Ирина Лозован;

38. Геннадий Митрюк;

39. Серджиу Гроза;

40. Олег Савва;

41. Сергей Мишин;

42. Рита Маноле;

43. Алла Русу-Анточ;

44. Лидия Ону;

45. Сергей Басюк-Брынзей;

46. Ольга Рацэ;

47. Сильвия Григоре;

48. Татьяна Лука;

49. Светлана Попа;

50. Татьяна Корчмарь;

51. Тудорица Вангели;

52. Елена Хренова;

53. Елена Выжга;

54. Алена Бричаг;

55. Елена Братунова.

Зинаида Гречаный заявила, что список составлен с соблюдением нормы о 40% представительства женщин в перечне. Также по решению партии 30% кандидатов представляют этнические меньшинства.

Кроме того, был утвержден и список кандидатов партии в одномандатных округах. Их имена ПСРМ объявила еще до начала избирательного периода.