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Стал известен полный список кандидатов ПСРМ на парламентские выборы
26.12.2018

Партия социалистов Республики Молдова обнародовала список кандидатов партии на парламентских выборах. В нем оказалось 55 кандидатов.

В список вошли почти все нынешние депутаты ПСРМ, журналисты, бизнесмены, местные советники партии и депутаты Народного собрания Гагаузии. Кандидатов представляла лидер партии Зинаида Гречаный, которая предложила президенту Игорю Додону «принять решение» и возглавить этот список.

Список кандидатов ПСРМ выглядит следующим образом:

1. Зинаида Гречаный, председатель ПСРМ;
2. Влад Батрынча, депутат;
3. Ион Чебан, председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Кишинева;
4. Эдуард Смирнов, депутат;
5. Богдан Цырдя, депутат;
6. Иванна Кексал, депутат НСГ;
7. Алла Долинца, депутат;
8. Виктор Гайчук, глава союза офицеров;
9. Алла Пилипецкая, районный советник, Сороки;
10. Владимир Головатюк, депутат;
11. Адела Райляну, журналист, директор телеканала НТВ-Молдова;
12. Василе Боля, депутат;
13. Корнелиу Фуркулица, депутат;
14. Григоре Новак, депутат;
15. Виктор Бологан, молдавский шахматист, гроссмейстер;
16. Владимир Односталко, депутат;
17. Олег Липский, депутат;
18. Раду Мудряк, депутат;
19. Александр Суходольский, зампредседателя НСГ;
20. Владимир Цуркан, депутат;
21. Петру Бурдужа, депутат;
22. Олег Тетеря, глава организации ПСРМ в Чимишлийском районе;
23. Татьяна Кунецки, работник аппарата фракции ПСРМ;
24. Адриан Лебединский, депутат;
25. Гайк Вартанян, муниципальный советник Кишинева;
26. Адриан Албу;
27. Алла Дарованная;
28. Петру Кордуняну;
29. Федор Гагауз;
30. Анатолий Лабунец;
31. Александр Усатый;
32. Михай Пачу;
33. Марина Радван;
34. Никита Цуркан;
35. Николае Паскару;
36. Григорий Узун;
37. Ирина Лозован;
38. Геннадий Митрюк;
39. Серджиу Гроза;
40. Олег Савва;
41. Сергей Мишин;
42. Рита Маноле;
43. Алла Русу-Анточ;
44. Лидия Ону;
45. Сергей Басюк-Брынзей;
46. Ольга Рацэ;
47. Сильвия Григоре;
48. Татьяна Лука;
49. Светлана Попа;
50. Татьяна Корчмарь;
51. Тудорица Вангели;
52. Елена Хренова;
53. Елена Выжга;
54. Алена Бричаг;
55. Елена Братунова.

Зинаида Гречаный заявила, что список составлен с соблюдением нормы о 40% представительства женщин в перечне. Также по решению партии 30% кандидатов представляют этнические меньшинства.

Кроме того, был утвержден и список кандидатов партии в одномандатных округах. Их имена ПСРМ объявила еще до начала избирательного периода.


 
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