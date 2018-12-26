Хакер Onassis из Молдовы украл с друзьями полмиллиарда долларов и предстал перед судом США

В США начался судебный процесс над членами интернациональной группировки хакеров, среди которых оказался и уроженец Молдовы.

28-летний Валериан Чочу с сообщниками предстал перед судом Лас-Вегаса. Но рассмотрение дела по существу присяжными начнется только в октябре 2019 года.

Чочу был известен в хакерском сообществе как Onassis (Онассис). За свою карьеру хакера он успел сменить клички Флаглер, Сократ, Эклессиаст. Он входил в руководство хакерской группировки Infraud вместе с украинцем Святославом Бондаренко и россиянином Сергеем Медведевым. С 2010 года преступники заработали более 530 миллионов долларов на краже личных данных, денег с дебетовых и кредитных карт, хищении финансовой и банковской информации и распространении вредоносных компьютерных программ.

Infraud действовала под лозунгом In Fraud We Trust, что означает «Мы верим в мошенничество» - она объединяла 11 тысяч хакеров из 14 стран. Помимо уроженцев Молдовы, России и Украины, в группировку входили граждане Пакистана, Франции, Сербии, США, Бангладеш, Италии, Австралии, Канады, Великобритании, Македонии и Египта.

Хакеры были арестованы в феврале 2018 года, а затем выданы властям США. Помимо длительного тюремного заключения, осужденным кибермошенникам предстоит возместить ущерб в размере от 50 тысяч до 279 миллионов долларов.