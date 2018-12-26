Тысячи бесплатных подарков для жителей Молдовы: Акция «Дарю» стала самой массовой за всю историю страны

Участники популярной в социальной сети facebook группы «Город без маршруток» запустили уникальный флешмоб накануне Нового года. По условиям акции под название «Дарю» любой желающий может вручить совершенно незнакомому ему человеку любой подарок или услугу...

Флешмоб уже поддержали сотни (говорят, даже – тысячи) кишиневцев. Впечатляющим оказался и список предлагаемых подарков и услуг. Так, например кто-то готов вручить в качестве новогоднего презента килограмм меда или домашних блинов, или же подарить уборку квартиры или консультацию у специалиста.

Если вы боитесь что Дед Мороз обойдет ваш дом стороной, оставив без подарка скорее присоединяйтесь к группе и выбирайте презент, который вам больше всего приглянулся. А выбрать действительно есть из чего.

«Комсомолка» составила рейтинг самых необычных подарков и услуг, которые предлагают кишиневцам.

Веселый юбилей, крестины или свадьба

Одна из участниц группы — профессиональная ведущая торжеств - предложила в качестве подарка то, что у нее получается лучше всего - абсолютно бесплатно провести юбилей, свадьбу, крестины или любое другое мероприятие, которое у вас запланировано на 2019 год. Чтобы «заполучить» подарок одного «+» в комментариях к публикации будет недостаточно, ваше мероприятие должно быть необычным и интересным - иначе не видать вам халявы. Дерзайте!

Килограмм домашних блинов

Мимо такого подарка мы не смогли пройти мимо. Одна из жительниц Кишинева дарит троим счастливчикам, которых, естественно, выберет сама килограмм домашних блинов. Любите вкусно покушать? Пробуйте быть может фортуна будет на вашей стороне.

Голливудская улыбка

Профессиональная чистка зубов - согласитесь, весьма необычный подарок, но уж очень желанный. Неудивительно, что публикация собрала больше 300 комментариев, о красивых белых зубах мечтают многие. Автор объявления молодец и акцию поддержала и услуги прорекламировала. Отличный pr-ход.

Познать свое предназначение в жизни

Ну, если вы мечтаете начать в новом году жизнь с чистого листа, тогда такой подарок точно для вас. Психокинезиолог подарит любому желающему (которого выберет сама) сеанс

коррекции эмоционального стресса и внутренних ограничивающих установок. В то же время уже как соматиполог специалист подарит типирование личности - раскрытие своего предназначения и внутренних ресурсов, понимание своей заложенной от природы силы.

Подарки для четвероногих друзей

Ну, как еж братьев наших меньших оставить без подарка. Нет, сейчас речь не о символе наступающего года, а о собачках и кошечка. Одна из столичных ветеринарных клиник в качестве подарка предложила сделать бесплатно две прививки для любимого домашнего животного. Но есть одно условие — претенденты на подарок обязательно должны в комментариях к посту оставить фото своего четвероного друга.

Персональная тренировка по боксу

Казалось бы разве будет такой презент пользоваться спросом? Да! И еще раз да! Претендентов хоть отбавляй.

Приоткрыть завесу будущего

Кто из нас не мечтает хотя бы приблизительно знать, какие сюрпризы нам готовит грядущий год. Что бы, как говорится соломки подстелить. У вас появилась такая возможность. Открывайте Facebook и становитесь участником розыгрыша персональной консультации по картам таро

Персональная уборка квартиры

Пожалуй, самый желанный подарок, особенно в преддверии нового года, когда во всех домах и квартирах столицы хозяйки принимаются за генеральную уборку. Одна из жительниц столицы решила упростить жизнь прекрасным и замеченным дамам и убраться в квартире вместо них. Ваши средства - ее услуги. Уборка только в выходной день. А вы говорите, что кишиневцы совсем черствыми стали. Ну разве не прекрасны подарок к Новому году.

Сувениры для машины

Ну разве можно оставить свою «ласточку» без подарка. Такое даже представить сложно. Например, вы можете попытаться заполучить масло для своего железного коня и небольшие и приятные сувениры. И все это совершенно бесплатно, всего лишь за «+» в комментарии к публикации.

Для тех, кто в очередной раз обещает начать худеть с Нового года

Бросайте все и немедленно присоединяйтесь к группе, потому что ваша заветная мечта — похудеть — наконец может стать реальностью, причем и нового года ждать не придется. Нутрициолог дарит трои участникам группы личную консультацию с ним и персональным планом питания.

Также можно попытать удачу и получить в подарок консультацию у лучшего офтальмолога Молдовы.

Ну и, конечно, в группе дарят самые разнообразные сертификаты на массаж, укладку, окрашивание бровей, наращивание ресниц, ваучеры на покупку нижнего белья и косметику. Одним словом, выбирай - не хочу.

Кстати, к акции можете присоединиться и вы! И осчастливить кого-нибудь классным и необходимым подарком. Другими словами доказать, что кишиневцы, все-таки не совсем очерствели как говорят.