В чем встречать Новый год 2019: 5 модных образов на любой случай

Корпоративная вечеринка, выход в театр, праздник загородом… — у нас на каждый случай подобран свой образ.

Как одеться на новогодний корпоратив

Хочу похожий образ

У многих эта вечеринка — самая первая в череде новогодних хлопот. На самом деле, здесь возможны самые разные варианты – все зависит от места празднования и формата. Среди беспроигрышных решений — платье-смокинг, хит уходящего года. Самым практичным стоит остановиться на классической модели с длинными рукавами и чуть приталенным силуэтом. Впоследствии такой жакет можно смело надевать на работу даже в будни. Тем же, кто готов к экспериментам, дизайнеры предлагают модели асимметричного кроя – на грани строгости и чувственности.

Как одеться на Новый год для выхода в свет

Если новогодний вечер или всю ночь вы планируете провести на людях, то здесь можно разгуляться. Тем, у кого в планах театр или банкет, можно смело выбирать вечернее платье. Впрочем, наряд в пол не всегда удобен, поэтому рекомендуем сделать ставку на платье длиной миди. Предложенный нами образ похож на сказочный: все-таки даже взрослые люди в эту ночь немножко дети и верят в чудеса.

Как одеться на Новый год, если вы в путешествии

Планируете встретить Новый год где-нибудь в Европе? Обычно там на широкую ногу празднуют католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, а вот новогодний ужин проводят скромнее, наряжаются не все (конечно, если у вас запланирован банкет, то смотрите вариант выше). Рекомендуем обратить внимание на практичный образ, который не утяжелит чемодан.

Объемный свитер, который на отдыхе будет весьма кстати, можно надеть с нарядной юбкой из пайеток. Обувь сюда подойдет самая удобная, те же кроссовки. Украшения и небольшая сумка через плечо завершат образ.

Как одеться на Новый год на природе

Проводить старый календарный год и встретить новый вдали от суеты, на природе, — мечта многих. Если вы решили провести этот вечер за городом, то нарядное платье вам точно ни к чему. Делайте ставку на сочетание цветов и фактур. Например, серебряные брюки (хит всех вечеринок грядущего года) и свитер, украшенный пайетками, — достойная альтернатива платью с пайетками.

Как одеться на Новый год дома

А что если вы решили остаться дома? Это же не повод не наряжаться! Уютное платье на запАхе из бархата, напоминающее халат, в сочетании с мюлями – отличная комбинация на этот случай. Длинные серьги-кисти и перстни с цветными камнями дополнят образ.

Подготовка и празднование Нового года - это всегда существенные траты. Тем не менее, есть способ вернуть часть денег с покупок с помощью кэшбэк-сервиса ePN. Тысячи популярных магазинов-партнеров сервиса позволят не ограничивать себя в выборе подарков для самых близких и любимых, а на полученный кэшбэк можно побаловать подарком себя.

Катерина Кудряшова