Главная Президент Игорь Додон поблагодарил госпожу Гречаный за предложение возглавить предвыборный список ПСРМ Сегодня по приглашению руководства ПСРМ принял участие в заседании Республиканского совета формирования, где были рассмотрены многие вопросы юридического и организационного характера касательно парламентских выборов 24 февраля 2019 года. Кроме того, была принята предвыборная программа ПСРМ, назначены кандидаты в депутаты Парламента РМ по одномандатным округам и партийному списку по общенациональному избирательному округу. Отметил, что намеченные на будущий февраль парламентские выборы будут играть решающую роль для нашей страны. Призвал коллег из ПСРМ приложить все усилия для достижения убедительной победы, чтобы положить конец разрухе и хаосу, которые царят в Молдове. Выразил искреннюю благодарность команде ПСРМ, вместе с которой мы вот уже 10 лет боремся в оппозиции против евроунионистской власти. Мы собрали очень сильную команду, являющую собой единственную альтернативу для нашей страны; команду, вместе с которой глава государства может работать на благо Республики Молдова. Поблагодарил госпожу Гречаный за предложение возглавить предвыборный список ПСРМ – это честь для меня. Сообщил, что итоговое решение будет принято командой, в установленные сроки, до 24 января 2019 года. ************************************************************** Astăzi, la invitația conducerii PSRM am participat la ședința Consiliului Republican al formațiunii, în cadrul căreia au fost examinate mai multe chestiuni de ordin juridic și organizatoric ce țin de alegerile parlamentare din 24 februarie, 2019. De asemenea, a fost aprobat programul electoral al PSRM, au fost desemnați candidații la funcția de deputat în Parlamentul RM în circumscripțiile uninominale, dar și pe lista PSRM în circumscripția națională. Am menționat că alegerile parlamentare din anul viitor sunt decisive pentru țara noastră, îndemnîndu-i pe colegii din PSRM să conjuge toate eforturile în vederea obținerii unei victorii convingătoare pentru a stopa dezastrul și haosul ce s-au instaurat în Moldova. Am adresat sincere mulțumiri tuturor membrilor echipei PSRM cu care de 10 ani luptăm împreună în opoziție, împotriva guvernării eurounioniste. Am creat o echipă foarte puternică, unica alternativă pentru țara noastră, o echipă cu care șeful statului ar putea lucra în beneficiul Republicii Moldova. Am mulțumit doamnei Greceanîi pentru propunerea de a fi primul pe lista PSRM. Este o onoare pentru mine. Am anunțat că decizia finală va fi luată în echipă, în termene legale, pînă la 24 ianuarie, 2019

