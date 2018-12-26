Партия «ШОР»: Все больше и больше людей вступают в партию. Численность партии превысила 50 тысяч человек

Политическая Партия «ШОР» расширяет свои ряды. На прошедших на Севере страны партийных мероприятиях в партию вступили более 900 новых членов.

Как сообщает ТРИБУНА, согласно пресс-релизу, присутствующий на событиях председатель Партии Илан Шор заявил, что политформирование выступает за восстановление в самые короткие сроки экономики страны, а после выборов 2019 года партия распространит свои инфраструктурные проекты на всю страну.

«Главная цель партии – внедрить проекты партии, реализованные в Оргееве, в масштабах всей страны. Такие, как “Социальное жилье”, предоставляемое сегодня в Оргееве на 35 лет с выплатой без процетнов, выплачивая не более 500 леев в месяц, “Материнский капитал”, в рамках которого за первых новорожденных семьи получают по 7 тысяч, а за последующих детей по 10 тысяч леев. Другой проект – капитальная модернизация детских садов – проект, быстрыми темпами реализуемый в Оргееве», – заявил Илан Шор.

Политическая программа партии предполагает и возрождение молдавского села.

«Государство обязано участвовать более активно в экономике страны. В частности, мы предлагаем введение госмонополии на импорт нефтепродуктов и табачных изделий. Это не только принесет дополнительные средства в бюджет, но и позволит контролировать цены на нефтепродукты, так необходимые крестьянам для сезонных работ. Партия «ШОР» также предлагает план возрождения молдавского села. Единственный путь – восстановление колхозов. Конечно, это должно делаться на добровольной основе», – добавил лидер Партии «ШОР».

По их словам, в коммуне Жора де Мижлок, примаром которой является вице-председатель Партии «ШОР», Марина Таубер, был организован первый за 27 лет независимости современный колхоз.

«Сельхозкооператив получил название «Коммуна мечты» и в него вошли крестьяне из четырех сел, входящих в коммуну. «Молдова – мой дом» также является уникальным проектом политформирования. В рамках этого проекта оказывается различная помощь и поддержка представителям нашей диаспоры за рубежом, а также формируются условия для возвращения соотечественников на Родину. По возвращению, наши сограждане получают целый ряд льгот, помощь в трудоустройстве, а также единовременную материальную помощь в размере 500 евро. «Социальное жилье» – другая инициатива, реализуемая командой примара Илана Шора. Каждая молодая семья имеет возможность получить свой дом, с беспроцентной выплатой в течение 35 лет, в размере не более 500 леев в месяц.

Также известны проекты по развитию и капитальной модернизации инфраструктуры, ремонту дорог, садиков, восстановления и создания новых скверов и парков и многое другое. Председатель Партии, Илан Шор, обещает реализовать свои проекты во всех населенных пунктах страны. В настоящий момент Партия «ШОР» насчитывает более 50 тысяч членов, а ее структуры действуют на всей территории страны. По численности является второй партией в Республике Молдова», – говорится в пресс-релизе.