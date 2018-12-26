Разрешения на рыбную ловлю в Молдове будут выдаваться по новым правилам

Правительство утвердило новые правила, касающиеся разрешения на рыбную ловлю на природных рыбохозяйственных водных объектах Молдовы.

Сегодня, 26 декабря, кабинет министров утвердил новые правила, касающиеся разрешения на рыбалку на природных рыбохозяйственных водных объектах. Согласно принятому документу, рыболовство в реках и озерах Молдовы будет разрешено на основании авторизаций, сертификатов и специальных разрешений, выданных Агентством по охране окружающей среды. Разрешение на рыбалку будет выдаваться на одно лицо, без права передачи другому лицу, и будет действительно в год его приобретения, сообщает moldpres.md.

Хозяйствующим субъектам, обладающим разрешением на квоту на коммерческое рыболовство, будет позволено использовать пять рыболовных снастей с обязательным опечатыванием их пломбами Агентства по охране окружающей среды. Другие снасти, кроме официально зарегистрированных и опломбированных, использовать будет запрещено.

Деньги от уплаты за разрешения будут направляться в Национальный экологический фонд.