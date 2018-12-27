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Авто
В Молдове появился самый дорогой и роскошный джип в мире
27.12.2018

Rolls-Royce Cullinan был замечен в центре Кишинёва.

В соцсетях активно обсуждают очередное люксовое приобретение представителя кишинёвского бомонда – самый дорогой внедорожник в мире Rolls-Royce Cullinan (Cullinan – это название одного из самых роскошных алмазов, найденных когда-либо).

Сперва он был замечен ещё на таможенном пункте в Леушенах, затем в центре Кишинёва, на парковке между офисом ДПМ и Генпрокуратурой. Фотографии выложил общественный активист Павел Григорчук:

- Пока молдавские пенсионеры экономят свои гроши, чтобы хотя бы на Новый год поесть мяса, в Кишинёве на парковке между офисами ДПМ и Прокуратуры появился новый Роллс-Ройс Куллинан. Пока непонятно, кто владелец - партийный функционер или прокурор, у этого роскошного автомобиля, самая дешёвая комплектация которого начинается с цены в 320 000 евро. Зато известна средняя пенсия в Молдове - 1278 леев, или 65 евро, - написал в сети Григорчук. 


 
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