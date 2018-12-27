На Молдову надвигаются дожди и слякоть

Небольшое потепление и дождь ожидаются в Молдове в ближайшие сутки.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, завтра, 27 декабря, на большей части страны будет пасмурно, а местами и дождливо. Плюсовые температуры ожидаются как днем, так и в ночное время суток. Угроза шквалистого усиления ветра до 12-14 м/с сохраняется.

В северных районах республики возможен дождь с мокрым снегом. Днем температура воздуха будет +2 градуса Цельсия, к вечеру на градус похолодает. Однако из-за высокой влажности ощущаться будет как мороз до – 3 градусов Цельсия.

В Кишиневе будет примерно на один градус теплее, как днем, так и ночью. Также будет пасмурно и дождливо.

А вот в южных районах страны осадков не ожидается и будет значительно теплее. День обещает быть в основном пасмурным, однако солнце, хоть на несколько часов, но пробьется сквозь облака. Днем воздух прогреется до + 6 градусов Цельсия, ночью столбики термометров также будут фиксировать плюсовые температуры до +3 градусов.