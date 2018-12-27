Блок ACUM представил список для национального избирательного округа

Избирательный блок ACUM DA - ПДС представил список для национального округа, который содержит 55 имен. Представители блока пришли сегодня, 26 декабря, в Избирательную комиссию, чтобы подать документы, а во Дворец Республики подали заявление о согласии баллотироваться на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, передает IPN.

Первыми в списке фигурируют лидер Партии действия и солидарности Майя Санду и лидер Политической партии Платформа достоинство и правда Андрей Нэстасе. За ними следуют представители этих двух партий, среди которых Александру Слусарь, Игорь Гросу, Игорь Мунтяну, Октавиан Цыку, Лилиана Николаеску-Онофрей, Михаил Попшой, Кирилл Моцпан, Инга Григориу.

Кроме того, в списке блока вошли представители Либерально-демократической партии, депутат Мария Чобану и председатель партии Ион Тергуцэ. Еще одним кандидатом в списке является политический аналитик Оазу Нантой. Также фигурирует и бывшая судья Домника Маноле.

В список включены также: Дан Перчун, Дину Плынгэу, Ливиу Вовк, Раду Мариан, Дойна Герман, Арина Спэтару, Вероника Рошка, Стелла Макарь, Серджиу Литвиненко, Серджиу Катаранчюк, Верджилиу Пысларюк, Владимир Боля, Константин Боештян, Андрей Спыну, Николае Рошка, Думитру Павел, Инна Кошеру, Алена Дорос. Так же фигурируют: Виктор Максиан, Марчела Адам, Георге Балан, Валериу Кайчин, Юрие Теса, Валентина Маник, Виктория Богос, Павел Тамачюк, Олег Канацуй, Серджиу Тутован, Василе Грэдинару, Корнелиу Перепелицэ, Лариса Унгуряну, Григоре Колун, Светлана Коря, Марианна Кушнир, Екатерина Пител, Елена Бордияну, Зинаида Попа, Виктор Спыну, Валериу Бобров, Татьяна Ганецки, Анжела Мунтяну-Пожога.

В списке фигурируют 22 женщины (40%) и 33 мужчин (60%).