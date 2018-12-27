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Политика
Определены первые позиции в избирательном бюллетене
27.12.2018

Демократическая партия будет под номером один в избирательном бюллетене на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года согласно предварительному порядку. Решение было принято в результате проведения жеребьевки между партиями, которые представили сегодня, 26 декабря, документы для участия в выборах, передает IPN.

На втором месте в избирательном бюллетене будет избирательный Блок ACUM DA - ПДС. На третьем месте будет Партия коммунистов, а на четвертом месте – Партия социалистов.

Подача документов началась сегодня, 26 декабря, а жеребьевка для предварительного определения порядка партий в избирательном бюллетене состоялась в 17.00. Партии приняли участие в жеребьевке в порядке регистрации в ЦИК.


 
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