Тысячи молдаван, работающих за рубежом возвращаются домой к зимним праздникам

К зимним праздникам домой возвращаются тысячи молдаван, работающих за рубежом. Для них Новый год и Рождество действительно семейные праздники.

"Конечно, разлука дается не легко, нас дома ждут трое детей. Я очень скучала по мужу. Только его увидела, думала сердце из груди выскочит", - поделилась Валентина Чебан.

"Я очень скучаю по дочке. Все время думаю о ней, скучаю и жду. Я благодарен этим праздникам за то, что мы снова встретимся и проведем их с ней", - поделился Михаил Галицкий.

Долгожданные встречи - это всегда повод сделать родным и близким подарки, а также накрыть щедрый стол.

"Мы приготовили им плацынды, голубцы и холодец", - рассказала Нина Повова.

Наши соотечественники признаются: скучать по дому начинают сразу после отъезда, а ожидание встречи с близкими нередко лишает сна.

"Это долгожданное время. Когда видишь всех родных, семью, эмоции зашкаливают", - сказала Алла Захария.

"Я уже неделю не могу спокойно спать. Все думаю, поскорее бы добраться домой".

В праздники авиакомпании увеличили количество рейсов из Рима, Венеции, Берлина и Москвы.

"В декабре рейсы выполняют и лоукост-перевозчики. Это означает и более доступные для пассажиров цены. Это направления, которые предпочитают молдаване", - сообщила пресс-секретарь Avia Invest Родика Русу Ешану.

По официальным данным, за рубежом трудятся почти 800 тысяч граждан Молдовы. В основном - в России и Италии.