27 Декабря 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
На устах
Тысячи молдаван, работающих за рубежом возвращаются домой к зимним праздникам
27.12.2018

К зимним праздникам домой возвращаются тысячи молдаван, работающих за рубежом. Для них Новый год и Рождество действительно семейные праздники.

"Конечно, разлука дается не легко, нас дома ждут трое детей. Я очень скучала по мужу. Только его увидела, думала сердце из груди выскочит", - поделилась Валентина Чебан.

"Я очень скучаю по дочке. Все время думаю о ней, скучаю и жду. Я благодарен этим праздникам за то, что мы снова встретимся и проведем их с ней", - поделился Михаил Галицкий.

Долгожданные встречи - это всегда повод сделать родным и близким подарки, а также накрыть щедрый стол.
"Мы приготовили им плацынды, голубцы и холодец", - рассказала Нина Повова. 

Наши соотечественники признаются: скучать по дому начинают сразу после отъезда, а ожидание встречи с близкими нередко лишает сна.

"Это долгожданное время. Когда видишь всех родных, семью, эмоции зашкаливают", - сказала Алла Захария.
"Я уже неделю не могу спокойно спать. Все думаю, поскорее бы добраться домой".

В праздники авиакомпании увеличили количество рейсов из Рима, Венеции, Берлина и Москвы.

"В декабре рейсы выполняют и лоукост-перевозчики. Это означает и более доступные для пассажиров цены. Это направления, которые предпочитают молдаване", - сообщила пресс-секретарь Avia Invest Родика Русу Ешану.

По официальным данным, за рубежом трудятся почти 800 тысяч граждан Молдовы. В основном - в России и Италии.


 
Количество просмотров:
41
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.