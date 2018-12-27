Когда сбываются самые заветные мечты: «Комсомолка» и химчистка Akuratti подарили семье долгожданный подарок ­ ноутбук

Историю своей семьи в письме Деду Морозу рассказала школьница Думитрица Сорочан.

Несмотря на непростую ситуацию в семье и многие невзгоды, девочка не теряет надежды и продолжает верить в чудо! А ведь давно известно, что чудеса случаются с теми, кто в них верит!

«Мне повезло, я родилась в большой семье!»

Шестиклассница Думитрица Сорочан, обаятельная и очень общительная девочка, очень любит свою семью. Помимо Думитрицы, в семье Сорочан еще пятеро детей. Воспитывает их одна мама, родители развелиcь, когда отец отказался содержать семью. Мама Думитрицы, которая рассказала непростую историю своей семьи в письме Дедушке Морозу, социальный работник. Семья живет на скромный заработок мамы. Им тяжело и порой приходится сводить концы с концами. Несмотря на все трудности, Думитрица верит в чудеса и в то, что под Новый год сбываются даже самые заветные мечты.

«Я знаю, что я уже взрослая, но я все равно верю, что Дедушка Мороз существует. Я очень хочу, чтобы мама и мои братья и сестрички больше не грустили! Я очень хочу, чтобы Дедушка Мороз в этом году обязательно оставил нам под елочкой подарок, чтобы моя семья тоже поверила в чудо!» - написала в своем письме заботливая девочка.

Такое искреннее и непосредственное письмо Думитрицы очень тронуло нас и руководство сети химчисток Akuratti, которое решило в очередной раз взять на себя обязанность Дедушки Мороза и выполнить просьбу Думитрицы — подарить деткам ноутбук.

Традиция делать детей счастливыми

Для руководства сети химчисток Akuratti социальная ответственность - одна из важных составляющих деятельности. Уже девять лет подряд директор сети химчисток Алина Беличук, как главная помощница Деда Мороза, исполняет мечты деток из разных уголков Молдовы. В этом году долгожданный подарок — ноутбук — подарили семье Сорочан.

Думитрица верит в чудеса и в то, что под Новый год сбываются даже самые заветные мечты

«Для нас очень важны подобные акции. Ни с чем нельзя сравнить ту радость, которую мы получаем, когда видим, как ребенок радуется, как светятся от счастья его глаза, когда мы вручаем ему компьютер. Подарок выбран не случайно, ноутбук дает возможность нуждающимся детям развиваться. Сегодня трудно представить качественное образование без освоения компьютера. Нас очень тронуло письмо Думитрицы, и мы решили, что в этом году именно к ним придет в гости Дед Мороз в лице компании Akuratti»,- рассказала Алина Беличук.

Слезы счастья

Накануне католического Рождества семья Сорочан, правда, не в полном составе приехала в гости в редакцию газеты «Комсомольская правда», где их ждала директор сети химчисток Akuratti с ценным подарком.

Думитрица с мамой долго не могли поверить, что их просьба была услышана, что теперь у детей будет свой собственный компьютер. Когда Алина Беличук вручила долгожданный презент, мама Думитрицы просто расплакалась и призналась, что до последнего не верила в то, что мечта дочки сбудется, но не стала ее отговаривать, когда Думитрица решила написать в «Академию Мош Крэчуна» (проект благотворительной организации Clipa Siderala, которая передала «Комсомолке» письмо Думитрицы).

Сквозь слезы радости, обнимая директора сети химчисток, мама девочки не переставала благодарить за подарок, который семья просто не в состоянии была себе позволить.

«У моих детей, к сожалению, не так много счастливых моментов, я делаю все возможное, чтобы их было больше, но вы даже не представляете, как обрадовались дети, когда нас пригласили в Кишинев, с каким нетерпением они ждут меня и Думитрицу дома. От чистого сердца, спасибо вам огромное!» - поблагодарила мама Думитрицы.

«Я очень люблю свою семью, поэтому очень хотела, чтобы Дедушка Мороз исполнил мою мечту. Спасибо большое, я теперь точно знаю, что все мечты, если очень сильно захотеть, сбываются!» - поделилась с нами Думитрица.