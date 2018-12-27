Воронин: сокращение числа депутатов облегчит «унирю»

Сокращение количества депутатов парламента связано с проектом «унири», считает третий президент Молдовы, председатель ПКРМ Владимир Воронин.

По словам лидера молдавских коммунистов, в инициативе о сокращении численности депутатского корпуса таится «большая опасность».

«Я и многие другие граждане страны насторожены воскрешением политики унионизма и национализма. Я вижу, что оставшихся в парламенте 61 депутата будет легче перекупить, легче заставить, в случае необходимости, проголосовать за ту “великую унирю”, о которой они твердят уже 100 лет», — сказал Воронин в эфире программы «Экспертиза» радиостудии Sputnik Молдова.

Собеседник убежден, что никакой необходимости в референдуме не существует, ведь вопрос, как он считает, не в количестве, а в качестве депутатов, а также в способностях тех, кто организует законотворческий процесс. В подтверждение своих слов собеседник апеллирует к международной практике — в странах примерно с таким же населением, как в Молдове, число законодателей не ниже, чем 101 человек.

«В Литве такое же количество населения, как у нас, но там 140 депутатов. Даже в Косово 120 депутатов. 101 депутат в Эстонии, а проживает там 870 тысяч человек», — добавил лидер коммунистов.

24 февраля 2018 года одновременно с парламентскими выборами в Молдове пройдет консультативный референдум, на котором избирателям предложат высказаться по двум вопросам:

— согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?

— согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

На организацию и проведение референдума будет выделено 10 миллионов 162,6 тысячи леев. ПКРМ приняла решение участвовать в парламентских выборах, но бойкотировать плебисцит.