Кристина Лесник: В 2019 года хотелось бы достичь общего знаменателя по складу боеприпасов в Кобасна

Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник хотела бы добиться в 2019 году прогресса по всем трем пакетам переговорного процесса с приднестровским регионом, в том числе в области безопасности и политического решения. Об этом вице-премьер отметила в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Кроме того, Кристина Лесник сказала, что хотела бы, чтобы был найден общий знаменателю в отношении склада боеприпасов в Кобасна. „Поскольку угрозы в адрес региональной безопасности изменились очень сильно, этот склад представляет угрозу как в адрес Республики Молдова, так и Украины”, - заявила Кристина Лесник.

В том, что касается прав человека, Кристина Лесник намечает дискуссии в том, что касается доступа НПО в приднестровском регионе, свободного передвижения официальных лиц, экономической безопасности, обеспечения безопасности в информационной сфере.

В 2019 году Республика Молдова будет использовать в переговорном формате „5+2”по урегулированию приднестровского конфликта стратегию одновременного рассмотрения проблем из всех трех пакетов переговорного процесса, в том числе политического, согласованных участниками формата.

Такое заявление об этой стратегии было поддержано на последнем заседании министров ОБСЕ в Милане. Начиная с 2012 года, в основе организационной работы формата „5+2” предусмотрено структурирование переговорного процесса по так называемым пакетам, которые включают в себя проблемы: