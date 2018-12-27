2018 экономический год с точки зрения экспертов

2017 и 2018 годы с экономической точки зрения были скорее упущенными годами, а зарегистрированный рост является скорее восстановлением, чем развитием. Так считают эксперты Вячеслав Негруцэ, Вячеслав Ионицэ и Серджиу Тофилат, передает IPN.

Эксперт Transparency International Moldova Вячеслав Негруцэ считает, что с точки зрения потенциала роста и инвестиций, 2017 и 2018 годы были годами упущений. По его словам, серьезные инвестиции, в частности, внешние, по-прежнему находятся в режиме ожидания, а это связано, в основном, с отсутствием согласованности в экономической и финансовой политике.

Кроме того, в 2017 и 2018 годах Молдова не получила достаточных ресурсов со стороны ЕС и МВФ из-за того, что власти Республики Молдова руководствовались групповым бизнес-календарем. „На самом деле, Молдова проснулась снова в изоляции от всего, что называется активными экономическими процессами и была лишена в том числе 100 млн. евро в виде макрофинансовой технической поддержки”, - сказал Вячеслав Негруцэ в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ заявил, что в 2017 и 2018 годах скорее произошло восстановление в экономике. „Что касается экономической части, по экспорту есть 80%рост, определяемый ЕС. Но этот рост больше напоминает восстановление. После того, как мы упали, сейчас медленно-медленно возвращаемся туда, где были”, - отметил Вячеслав Ионицэ. Эксперт называет самым большим упущением 2018 года неспособность властей восстановить отношения с внешними партнерами.

Эксперт WhatchDog.md Серджиу Тофилат утверждает, что последние три года развития Республики Молдова характеризуется „стабильностью в непоследовательной политике властей, нерациональном расходовании государственных средств, в решениях, которые не основаны на экономической логике”. „Все, что делается, к сожалению, не в пользу граждан, и этот путь никуда не ведет. Мы, в самом деле, тратим и время, и государственные деньги, и это влияет довольно серьезно на нашу ситуацию, потому что граждане Молдовы не ждут, люди уезжают”, - заявил эксперт.