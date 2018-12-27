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Общество
На улицы Кишинева выйдут троллейбусы-самоходки, воспользоваться которыми сможет каждый
27.12.2018

Новый маршрут общественного транспорта свяжет центр Кишинева с пригородом Дурлешты.

На улицы Кишинева в ближайшее время выйдут пять троллейбусов на автономном ходу. Ездить они будут по новому маршруту №35, который свяжет центр столицы с пригородом Дурлешты.

Маршрут следования троллейбусов №35 еще обсуждается, но предварительно он выглядит следующим образом:

В пределах столицы троллейбусы будут ездить с улицы М. Витязул по улицам Колумна, А. Коандэ, площади Д. Кантемира, улицам И. Крянгэ, Конституции, В. Лупу; в черте пригорода – по улице Т. Владимиреску, бульвару Штефана чел Маре, улицам Александру чел Буна, Картуша, Н. Димо; далее по столичной улице Яловень, Хынчештскому шоссе и улицам Миорица и Г. Асаки.

Обратный маршрут построен следующим образом: в пределах столицы – с улицы Г. Асаки по Хынчештскому шоссе, улице Яловень; в черте пригорода – по улицам Н. Димо, Картуша, Александру чел Бун, Штефан Водэ, Тудор Владимиреску; далее по столичным улицам В. Лупу, Конституции, И. Крянгэ, бульвару Штефана чел Маре и улице М. Витязул.


 
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