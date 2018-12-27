Додон раскрыл подробности визита в Молдову Путина

Глава государства уверен в том, что если в Республике Молдова будет “стабильно и спокойно”, Владимир Путин обязательно приедет к нам с визитом.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Мы с ним об этом не раз говорили. Мне всегда задают вопрос: “Когда Путин приедет в Молдову?”.

С его последнего визита в Молдову прошло более 10 лет. Идеальный вариант – это вторая половина 2019 года, потому что первая половина – это парламентские выборы, формирование большинства, правительства, а если не будет большинства, возможны досрочные парламентские выборы во второй половине года.

Если получится – то не раньше второй половины 2019 года. Но это будет зависеть от ситуации в Молдове, – сказал президент. Ранее Игорь Додон заявлял, что Владимир Путин посетит Молдову не позднее, чем через год.