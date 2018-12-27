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Додон раскрыл подробности визита в Молдову Путина
27.12.2018

Глава государства уверен в том, что если в Республике Молдова будет “стабильно и спокойно”, Владимир Путин обязательно приедет к нам с визитом.
Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

  – Мы с ним об этом не раз говорили. Мне всегда задают вопрос: “Когда Путин приедет в Молдову?”.

С его последнего визита в Молдову прошло более 10 лет. Идеальный вариант – это вторая половина 2019 года, потому что первая половина – это парламентские выборы, формирование большинства, правительства, а если не будет большинства, возможны досрочные парламентские выборы во второй половине года.

Если получится – то не раньше второй половины 2019 года. Но это будет зависеть от ситуации в Молдове, – сказал президент.  Ранее Игорь Додон заявлял, что Владимир Путин посетит Молдову не позднее, чем через год.


 
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