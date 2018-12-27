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Спорт
Раду Албот завершил сезон 2018 года в Топ-100 ATP
27.12.2018

Молдавский теннисист Раду Албот завершил сезон 2018 года на 99-й позиции в одиночном разряде и на 66-м месте в парном разряде.

«В настоящее время он находится в США, где готовится к будущим турнирам. Акцент на тренировках делается на укрепление физического состояния, а также на формирование некоторых элементов игры», – сообщил отец и менеджер спортсмена Владимир Албот.

Раду Албот был включен в этом году в десятку лучших молдавских спортсменов Ассоциацией спортивной прессы Молдовы и Министерством образования, культуры и исследований. Во многом это связано с его выходом в полуфинал открытого турнира Большого шлема США и в третий раунд Уимблдона.

Раду Албот (29) является чемпионом ЕвропыUnder-16, победителем 14 турниров серии Futuresв одиночном разряде и 12 турниров в парном разряде, победителем 14 турниров ATP Challenger Tour в одиночном разряде, и 15 турниров в парном разряде. Он занял первое место на ATP Istanbul Open и Кубке Кремля (2015) в паре с Душаном Лайовичем (Сербия) и Франтишеком Чермаком (Чехия).


 
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